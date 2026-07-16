Messi se oglasio nakon šokantnog poraza u finalu: Ova rana će dugo boljeti

Također ću se držati svih lijepih uspomena“, napisao je Messi na španskom jeziku na Instagramu, uz fotografiju na kojoj nosi srebrnu medalju nakon poraza svjetskih prvaka u produžecima protiv Španije.

„Danas je teško cijeniti ono što smo postigli, ali ova reprezentacija je stigla do dva uzastopna finala Svjetskog prvenstva“, dodao je Messi.

Čestitao je i Španiji na osvajanju turnira. Tridesetdevetogodišnji kapiten Argentine zaplakao je nakon završetka utakmice.

Na putu do finala Argentina je u nokaut fazi uspijevala preokretati zaostatke protiv Egipta i Engleske, dok je protiv Zelenortskih Otoka i Švicarske pobjednika odlučivala tek nakon produžetaka.

„Uz utakmice koje smo preokrenuli dajući sve od sebe – utakmice koje će zauvijek ostati u našim sjećanjima – i uz podršku cijele zemlje, koja je zajedno s napornim radom i trudom ove ekipe dovela do toga da ponovo budemo među najboljima na svijetu“, napisao je napadač Inter Miamija.

Messi je tokom turnira postigao osam golova, ali u finalu nije uspio ostaviti značajniji trag, slično kao i cijela argentinska reprezentacija, koja nije uspjela ozbiljnije ugroziti organizovaniju selekciju Španije,pišu Vijesti

Na svjetskim prvenstvima Messi je sada izgubio dva finala – 2014. i 2026. godine – dok je jedno osvojio 2022. godine nakon pobjede protiv Francuske.

Argentinski mediji objavili su u ponedjeljak da se ne očekuje da će Messi putovati nazad u Buenos Aires s većinom ostatka reprezentacije, gdje bi povratak ekipe trebao proteći u prigušenoj atmosferi nakon izgubljenog finala.

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