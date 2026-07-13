Porodična drama Bekamovih se nastavlja: Bruklin nije došao na rođendan sestre Harper

Harper je rođendan proslavila u italijanskom restoranu Sant Ambroeus u Vest Palm Biču na Floridi, u društvu roditelja Dejvida i Viktorije Bekam te braće Romea i Kruza. Na proslavi su bile i njihove partnerice Kim Turnbul i Džeki Apostel.

Bruklinovo odsustvo uslijedilo je samo mjesec nakon što je njegova mlađa sestra pokušala napraviti prvi korak ka pomirenju. Nakon svečanosti povodom otkrivanja zvijezde Dejvida Bekama na Holivudskoj stazi slavnih, Harper je posjetila Bruklinovu kuću na Beverli Hilsu.

Prema pisanju medija, došla je nenajavljeno, ali se zadržala vrlo kratko jer ni Bruklin ni njegova supruga Nikola Pelc nisu bili kod kuće.

Ipak, Bruklin i Nikola tvrdili su da je cijeli pokušaj pomirenja organizovan isključivo zbog medijske pažnje.

– To što su fotografi već bili na licu mjesta u trenutku kada je pismo uručeno govori sve. Sve je bilo režirano za kamere – poručio je tada njihov predstavnik.

Sukob između Bruklina i ostatka porodice traje od početka godine. U januaru je najstariji sin Dejvida i Viktorije Bekam putem društvenih mreža objavio oštru poruku u kojoj je optužio roditelje da pokušavaju narušiti njegov brak s Nikolom Pelc, poručivši da ne želi pomirenje.

Od tada je propustio gotovo sva važnija porodična okupljanja i proslave.

Nove špekulacije izazvala je i nedavna objava Nikole Pelc nakon vjenčanja njenog brata Vila Pelca i Kenije Kinski-Džons.

Glumica je novu snahu opisala kao svoju “sestru iz snova”, što su pojedini pratitelji protumačili kao prikrivenu poruku upućenu Harper, koja je također njena zaova.

– Vile, hvala ti što si mi konačno podario sestru iz snova – napisala je Nikola, uz brojne pohvale upućene porodici Kinski-Džons.

Iako nijedna strana nije javno govorila o mogućem pomirenju, posljednji događaji pokazuju da odnosi unutar jedne od najpoznatijih britanskih porodica i dalje ostaju veoma zategnuti.

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