Edin Džeko: Ne zanima me šta takozvani eksperti pričaju, Amerika nas neće podcijeniti

Fudbaleri Bosne i Hercegovine će u noći sa srijede na četvrtak, s početkom u 2:00 sata po srednjoevropskom vremenu, odigrati utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država.

Veliki i historijski meč za Zmajeve na konferenciji za medije najavio je kapiten i lider reprezentacije Edin Džeko.Bilo je velikih utakmica, ne znam da li je ovo najveća, ali kada je riječ o svjetskim prvenstvima, sigurno jeste. Prvi put smo u nokaut fazi i to je nešto novo za ovu ekipu, posebno za mlađe igrače, ali i za mene. Nadam se da će ih biti još. Znamo protiv koga igramo, protiv domaćina, ali svi pričaju o Bosni i Hercegovini i mislim da je to najbolje za sve nas jer promoviše našu državu. Imamo priliku napraviti nešto veliko. Sigurno nas ne očekuje lagana utakmica. Oni su pokazali da su dobra, brza i organizovana ekipa, ali ni Bosna i Hercegovina nije slučajno ovdje. Imamo svoje adute i kvalitet, a nadam se da ćemo to pokazati.

Nakon toga uslijedilo je pitanje o izjavama selektora Sjedinjenih Američkih Država, koji je poručio da su oni favoriti.

– Mi smo svjesni svojih kvaliteta i vjerujemo u sebe. Tako je bilo i protiv Velsa i Italije. Ekipa koja ne vjeruje u sebe ne može doći dovdje. Amerikanci su impresivno napredovali, većina njihovih igrača nastupa u Evropi, imaju kvalitetnog selektora i odličan tim. Međutim, grupna faza i nokaut faza su dvije potpuno različite priče. Mislim da još nismo odigrali svoju najbolju utakmicu na ovom prvenstvu. U grupnoj fazi nismo bili na našem nivou, ali vjerujem da je sutra trenutak da to pokažemo.

Potom je uslijedilo pitanje novinara “Avaza” o tome da li ga iznenađuje što pojedini stručnjaci potcjenjuju reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

– Gledao sam izjave njihovih igrača i oni nas ne potcjenjuju. Vjerujem da nas neće potcijeniti bez obzira na to šta govore pojedini stručnjaci, jer da razumiju fudbal, sigurno ne bi davali takve izjave. Tako su i Nijemci govorili za Paragvaj pa su ispali. Upravo zato je fudbal najljepši sport na svijetu. Opet kažem, oni jesu favoriti jer su domaćini i odigrali su dobre utakmice u grupnoj fazi, ali i mi se nešto pitamo,piše Avaz

Na kraju je odgovorio i na pitanje kakvu poruku može prenijeti mlađim saigračima pred duel sa Amerikancima.

– Mi smo svoj prvi cilj ostvarili, a to je plasman u nokaut fazu. Cijela Bosna i Hercegovina ponosna je na nas, a i mi smo ponosni na ono što smo uradili. Ipak, mislim da ova ekipa još nije pokazala svoj maksimum, posebno na ovom Svjetskom prvenstvu. Svi smo spremni i svjesni šta ova utakmica znači. Dat ćemo sve od sebe, pa šta bude – bit će.

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