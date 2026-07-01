Iskompleksirani Anđus: “Želim da BiH i Hrvatska ispadnu i da propadnu”

Gostujući u emisiji “Novo jutro” na Happy TV, prokomentarisao je aktuelno Svjetsko prvenstvo u fudbalu.

Anđus je dao svoju prognozu i svoje viđenje mečeva šesnaestine finala Mundijala.

Istakao je Argentinu kao najvećeg favorita, a u uži krug stavio je i Špance kao i Portugalce.

Prokomentarisao i šanse Bosne i Hercegovine i Hrvatske u mečevima protiv SAD-a i Portugala i ponio se krajnje neprofesionalno.

Sa očiglednom mržnjom i zavisti u glasu poželio je što skorije ispadanje Zmajeva i Vatrenih te pružio punu podršku reprezentacijama SAD i Portugala.

“Uvijek navijam protiv Bosne i Hrvatske u svim sportovima kao navijač Srbije. Ne priznajem njihovo licemjerje. Što bi navijali za njih ako nema nas? Poštujem ih i cijenim, ali želim im da propadnu. Navijam za Ameriku i Portugal. Kao navijač Barcelone prezirem Ronalda, ali želim da postigne dva gola Hrvatskoj”, rekao je Anđus.

Njegov skandalozni istup pogledajte na 15:11 minuti videa ispod:Ako ništa, iskreno od njega, ali daleko je ovo od bilo kakve novinarske profesionalnosti i komšijske solidarnosti…

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