Poznato na koga idu Zmajevi ako izbace SAD

Utakmicama rano jutros, kompletirana je grupna faza ovogodišnjeg FIFA Svjetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku.

Prva utakmica nokaut faze Mundijala igra se već večeras, a sastaju se Južna Afrika – Kanada u Los Angelesu.

Šesnaestina finala donosi nam nekoliko sjajnih duela, a izdvajaju se sudari Holandija – Maroko, Brazil – Japan, te možda Portugal – Hrvatska.

Nas svakako najviše zanima reprezentacija Bosne i Hercegovine. Ekipa Sergeja Barbareza zasluženo se našla u eliminacionoj fazi nakon pobjede protiv Katara rezultatom 3:1.

Žrijeb nam je za protivnika sada dodijelio domaćina Sjedinjene Američke Države, a poznato je i protiv koga bi igrali ako bi eliminisali Amerikance,pišu Vijesti

Naime, pobjednik duela BiH – SAD igrat će u osmini finala sa boljim iz ogleda Belgija – Senegal.Zanimljivo da bi se taj susret igrao na stadionu u Settleu, gdje smo već nastupali protiv Katara.

Poželimo da se ponovno vratimo u ovaj grad.

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