Ovo su svi parovi nokaut faze Mundijala: Hrvatima najteže, Leu Mesiju se otvorilo

Nakon rutinske pobjede Argentine nad Jordanom i nevjerovatnog remija Austrije i Alžira poznati su svi parovi šesnaestine finala Mundijala. Na kraju je gol Saše Kalajdžića u 96. minutu meča izbacio Iran sa Mundijala u zadnji čas, a ubacio Austrijance na to posljednje mjesto u nokaut fazi.
Djeluje da je meč Portugala i Hrvatske apsolutno derbi ove faze, mada su tu i dueli Belgije i Senegala, Holandije i Maroka, Francuske i Švedske.
Znamo da Bosna i Hercegovine igra sa SAD, a djeluje da je gornji dio žreba u kome su Njemačka, Francuska, Švedska, Holandija, Maroko, Portugal, Hrvatska, Španija, Belgija i Seegal dosta jači od dijela u kome su Brazil, Meksiko, Engleska, Argentina i Kolumbija,piše Mondo
Pogledajte sve parove šesnaestine finala
Njemačka – Paragvaj
Francuska-Švedska
Južna Afrika – Kanada
Holandija – Maroko
Portugal – Hrvatska
Španija – Austrija
SAD – BIH
Belgija – Senegal
Brazil – Japan
Obala Slonovače – Norveška
Meksiko – Ekvador
Engleska – DR Kongo
Argentina – Zelenortska Ostrva
Australija – Egipat
Švajcarska – Alžir
Kolumbija – Gana