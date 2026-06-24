Lopetegui: Bosna je veliki tim, ali mi sanjamo pobjedu i prolaz

Reprezentacije Katara i Bosne i Hercegovine večeras igraju ključnu utakmicu za plasman u nokatu fazu Svjetskog prvenstva.

Pobjeda i jednu i drugu selekciju vodi dalje, dok eventualni remi oba tima šalje prvim avionom nazad kući.

Katar ima priliku proći dalje uprkos užasnom porazu u prošlom kolu od domaćina Kanade od 6:0, a u uspjeh vjeruje španski stručnjak Julen Lopetegui.

“Ostvarili smo jedan veliki san da budemo ovdje. Sada mislim da imamo vrlo dobre šanse i da možemo biti konkurentni. Nastaviti dalje bit će vrlo teško, ali imamo pravo da se takmičimo i borimo za ovaj nevjerovatan cilj, odnosno da se kvalifikujemo dalje.”

O tome šta bi rekao svojim igračima, Lopetegui je rekao:

“Poruka za igrače je da moraju uživati ​​u tome što su konkurentni, da uživaju u tome što su u jednoj jakoj grupi. A sada imamo još jednu ključnu utakmicu u grupi protiv Bosne. I oni su veliki tim, ali moramo pokušati da se takmičimo i da budemo u stanju da barem odigramo ovaj posljednji ples, da se borimo do kraja. Mi sanjamo svoje snove”, poručio je bivši trener Real Madrida.

Susret između Katara i Bosne i Hercegovine igrat će se od 21 sat po našem vremenu, pišu vijesti.

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