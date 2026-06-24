Sergej Barbarez pred Katar: Neka se u Bosni naoružaju dovoljnom količinom tekućina

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u srijedu od 21 sat po srednjoevropskom vremenu igra historijsku utakmicu na Mundijalu. Zmajevima bi eventualna pobjeda protiv Katara osigurala plasman u nokaut fazu Mundijala.Uoči susreta na konferenciji za medije prisutnim novinarima obratili su se selektor Sergej Barbarez i reprezentativac Ivan Šunjić.

Selektor se prvo dotakao igračkog kadra.

– Osim Tarika će svi biti u kadru sutra. Dešava se to na ovako dugim turnirima. Svi osim Muharemovića će biti u kadru pa ćemo vidjeti.

Barbarez se osvrnuo na igru.

– Nama nikad nije cilj da se branimo 90 minuta. Uvijek ima faza gdje se utakmica smiruje i gdje se želi pustiti protivnika da igra i da ima posjed lopte. Zavisi i od protivnika. Imamo svoju ideju i želimo kao i nas protivnik pobijediti jer obje ekipe to vodi dalje.Dotakao se i selekcije Katara.

– Gledajući FIFA rang listu, Katar je favorit i nisu džaba tu gdje jesu. I oni su morali da pobjeđuju utakmice da dođu ovdje i niko im ništa nije poklonio, kao ni nama. Favorit ili ne, ne zanima nas mnogo.

Govoreći o prethodnim mečevima, osvrnuo se i na formu rivala.

– Protiv Kanade je početak utakmice Kataru bio loš. Protiv Švicarske je možda bilo iznenađenje, ali ja ne vjerujem u ta iznenađenja. Dnevna forma pobjeđuje kvalitet.

Na pitanje novinara “Dnevnog avaza” o eventualnim promjenama u veznom redu radi veće kreativnosti, odgovorio je.

– Ne moramo mi mijenjati igrače u veznom redu kako bismo bili kreativniji, imamo mi dovoljno kreativnosti i po krilima i u napadu i na klupi, to ne smijemo zaboraviti i računamo i na plan B.

O kapitenu Edinu Džeki osvrnuo se s velikim poštovanjem.

– Jedan i jedini. Dovoljno. Čast mi je da mu budem selektor.

Govoreći o pauzi za hidrataciju igrača, istakao je da i u stručnom štabu postoje različita mišljenja.

– Sigurno da ima mišljenja koja idu u oba pravca. I mi u štabu imamo različita mišljenja o nekim stvarima. Na ovolikim stadionima ne možete dozvati igrače i davati im upute. Najbliži je onaj kojem se moraš obratiti, bilo da ga hvališ ili kritikuješ. Do drugog ne možeš već doći. Nekad je dobro osvježiti tim, ali to je krug od 35 ljudi i treba ih prvo smiriti, a to traje pola minute do minutu. Sutra mi je tek treća utakmica s tim “brejkom” i i ja još skupljam iskustvo. Neka se svi naoružaju dole (u Bosni) dovoljnom količinom tekućina – kazao je selektor u nadi da će Zmajevi napravi historijski podvig u vidu plasmana u nokaut fazu Mundijala,piše Avaz

Podsjetimo, u prvom kolu fudbaleri Bosne i Hercegovine remizirali su s Kanadom, dok su u drugom kolu poraženi od Švicarske.

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