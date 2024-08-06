BBC rangirao svih 48 reprezentacija na SP-u na osnovu jedne utakmice: Evo gdje je BiH

Njihov tim novinara pogledao je prve utakmice svih 48 reprezentacija i rangirao ih od najbolje do najlošije. Bosna i Hercegovina se nalazi na samom dnu te liste, ispred nas su reprezentacije Jordana, Haitija, Turske…
Poredak od 1. do 10. mjesta
1. Francuska (Skupina I, pobjeda protiv Senegala 3:1).
Dominantnom predstavom u drugom poluvremenu opravdala je status favorita turnira. Pokazala je snagu na svakoj poziciji i zasluženo se smatra glavnim kandidatom za naslov.
2. Engleska (Skupina L, pobjeda protiv Hrvatske 4:2).
Postigla je četiri gola, a mogla je i više. Briljantna napadačka igra predvođena Harryjem Kaneom, no ostaje blaga zabrinutost zbog propusnosti obrane.
3. Argentina (Skupina G, pobjeda protiv Alžira 3:0).
Ima Lionela Messija i momčad nadahnutu njegovom genijalnošću i samom pojavom. To je dovoljno za mjesto među prve tri reprezentacije.
4. Njemačka (Skupina E, pobjeda protiv Curaçaa 7:1).
Momčad koja u prvoj utakmici postigne sedam golova ne može se zanemariti, bez obzira na kvalitetu protivnika.
5. SAD (Skupina D, pobjeda protiv Paragvaja 4:1)
Iznenađenje u prvih pet. Uvjerljivom je igrom pomeo Paragvaj, a na svojoj strani ima i podršku domaće publike.
6. Norveška (Skupina I, pobjeda protiv Iraka 4:1)
Momčad je izgrađena oko Erlinga Haalanda i sve je podređeno iskorištavanju njegovih vrlina.
7. Kolumbija (Skupina K, pobjeda protiv Uzbekistana 3:1)
Moćna je, brza i ima zvjezdanu kvalitetu Luisa Diaza. Kolumbija će mnogim reprezentacijama stvoriti probleme.
8. Maroko (Skupina C, remi s Brazilom 1:1)
U prvih 20 minuta izgledalo je da će pregaziti Brazil, no u drugom se poluvremenu zadovoljio remijem. Ima još rezervi.
9. Brazil (Skupina C, remi s Marokom 1:1)
Nervozan početak ostavio je dojam da ovo nije Brazil na kakav smo navikli. Ipak, njegova iskusna momčad odbila je izgubiti.
10. Švedska (Skupina F, pobjeda protiv Tunisa 5:1)
Ima dva ponajbolja napadača Premier lige i vezni red koji zna postići gol.
Poredak od 11. mjesta
11. Australija
12. Španjolska
13. Nizozemska
14. Meksiko
15. Japan
16. Škotska
17. Zelenortski Otoci
18. Belgija
19. Egipat
20. Senegal
21. Portugal
22. Hrvatska (Skupina L, poraz od Engleske 4:2)
Postigla je dva sjajna gola protiv favorizirane Engleske, ali je bila loša u odbrani i previše ovisi o svojim starijim zvijezdama.
23. DR Kongo
24. Švicarska
25. Novi Zeland
26. Iran
27. Saudijska Arabija
28. Haiti
29. Južna Koreja
30. Urugvaj
31. Turska
32. Austrija
33. Obala Bjelokosti
34. Gana
35. Alžir
36. Jordan
37. Bosna i Hercegovina
Izgledali su spremni za pobjedu u prvoj utakmici, ali ih je potopio gol nakon nesretnog odbijanja lopte u Torontu.
38. Kanada
39. Irak
40. Ekvador
41. Češka
42. Uzbekistan
43. Južna Afrika
44. Katar
45. Paragvaj
46. Tunis
47. Panama
48. Curaçao