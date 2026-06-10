Fudbal

Paragvaj srušio Tursku i ostavio je bez šansi za prolaz dalje

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Objavljeno prije 1 sat

Fudbaleri Paragvaja savladali su Tursku rezultatom 1:0 u utakmici drugog kola Grupe D na Svjetskom prvenstvu i tako ostavili rivala bez ikakvih šansi za plasman u narednu fazu.

Pobjedonosni pogodak postigao je Matijas Galarsa već u 65. sekundi susreta, iskoristivši veliku grešku turske odbrane i preciznim udarcem sa dvadesetak metara savladao Čakira.

Turska je tokom većeg dijela meča imala inicijativu, a od kraja prvog poluvremena i igrača više nakon crvenog kartona Almirona. Ipak, uprkos pritisku i velikom broju pokušaja, nisu uspjeli pronaći put do mreže,piše Vijesti

Najbliži pogotku bio je Muldur u 35. minuti kada je njegov udarac glavom pogodio prvo prečku, pa stativu. U nastavku su prijetili Demiral, Jildiz i Gul, ali je golman Hil sačuvao mrežu Paragvaja.

Paragvaj se ovom pobjedom izjednačio s Australijom na tri boda, dok su Sjedinjene Američke Države već osigurale plasman dalje sa šest bodova. U posljednjem kolu Paragvaj će igrati protiv Australije, a Turska protiv SAD-a.


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