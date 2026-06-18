Sudijski analitičar: Kaneov penal morao je biti ponovljen iz dva razloga

Engleska je slavila golovima Harryja Kanea (12′-11m, 42′), Judea Bellinghama (47′) te Marcusa Rashforda (85′), dok su za Hrvatsku zabijali Martin Baturina (36′) i Petar Musa (45+5′).U devetoj minuti sudac Clement Turpin dosudio je penal za Englesku nakon prekršaja Luke Modrića na Noniju Maduekeu. Udarac Harryja Kanea obranio je Dominik Livaković, ali slavlje hrvatskih navijača bilo je kratkog vijeka. Sudac je dobio signal iz VAR sobe te je pokazao da se udarac ponovi. Iz drugog pokušaja Kane je bio siguran i doveo svoju ekipu u vodstvo.

Sudijski analitičar s popularnog kanala refereechannel, koji ima preko 300 hiljada pratitelja, pojasnio je zašto je to bila ispravna odluka,piše Vijesti

Snimka je pokazala da Livaković nije zadovoljio pravilo po kojem golman mora imati barem jedan dio noge na liniji ili iza nje.

S druge strane, čak da je Livaković i bio na liniji, analitičar je objasnio da bi penal svakako morao biti ponovljen, jer je Joško Gvardiol prerano utrčao u šesnaesterac i onda svojim intervencijom spriječio engleske igrače da dođu do lopte.

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