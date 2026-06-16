Iran dvaput gubio od Novog Zelanda pa osvojio bod

Novi Zeland je dvaput vodio, ali Iran se oba puta uspio vratiti i osvojiti bod.

Iran je prvi zaprijetio u šestoj minuti preko Arie Youssefija, čiji je udarac odbranio golman.

Kazna je stigla odmah u sljedećem napadu, kada je Novi Zeland poveo. Chris Wood je sjajno primio loptu i poslužio Eliasa Justa, koji je snažnim udarcem zabio za 1:0.

Novi Zeland je nastavio prijetiti, uglavnom preko raspoloženog Wooda, ali Iran je u 23. minuti bio najbliže izjednačenju kada je udarac njihove najveće zvijezde Mehdija Taremija završio na stativi.

Ipak, Iranci su izjednačili u 32. minuti. Nakon blokiranog udarca Moghanloua, lopta se odbila do Ramina Rezaeiana, koji ju je pospremio u mrežu za 1:1. U sudijskoj nadoknadi prvog dijela Iranu je poništen pogodak Nematija zbog ofsajda.

U drugom poluvremenu nastavio se otvoren fudbal. Novi Zeland ponovo je poveo u 54. minuti, a strijelac je opet bio Just. Akcija je bila predivna, a završila je duplim pasom Wooda i Justa, koji je lako zabio svoj drugi gol.

Iran se nije predavao i krenuo je po novo izjednačenje, do kojeg je stigao u 64. minuti. Rezaeian je precizno ubacio s desne strane, a Mohammad Mohebi je glavom od stative pogodio za 2:2.

Do kraja susreta obje su ekipe tražile pobjedu, a Iran je u završnici preuzeo inicijativu, ali rezultat se više nije mijenjao.

Nekoliko sati uoči utakmice, ispred stadiona okupilo se između 300 i 500 demonstranata koji su nosili transparente i zastave usmjerene protiv iranske vlade. Mnogi od njih izjavili su kako neće prisustvovati utakmici jer bi to smatrali podrškom režimu. Drugi su pak najavili da će na tribine pokušati unijeti simbole protesta, uključujući predrevolucionarnu iransku zastavu s motivom lava i sunca,pišu Vijesti

Navijači su bili podijeljeni.

“Dolazim na utakmicu, ali ne da bih navijao za Iran. Zapravo ću im zviždati”, rekao je 42-godišnji Kamron. S druge strane, navijači ogrnuti službenim zastavama žalili su se na dobacivanja demonstranata, ističući kako se žele usredotočiti na fudbal, prenosi Index.hr.

“Ovdje sam da podržim Iran. Pobijedit ćemo. Jako smo ponosni na našu zemlju i mislim da bismo svi trebali ostaviti politiku po strani i jednostavno navijati za ‘Tim Melli'”, poručio je jedan navijač.

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