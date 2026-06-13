Fudbal

Portugalac Joao Pinheiro sudi BiH – Švicarska

4.9K  
Objavljeno prije 1 sat

Svjetska fudbalska asocijacija (FIFA) odredila je sudijski tim za utakmicu drugog kola grupe “B” Svjetskog prvenstva između Bosne i Hercegovine i Švicarske, koja će biti odigrana u četvrtak od 21 sat po našem, srednjeevropskom vremenu.

Pravdu na ovom susretu dijelit će portugalski sudija Joao Pinheiro, dok će njegovi pomoćnici biti sunarodnici Bruno Jesus i Luciano Maia. Za četvrtog sudiju imenovan je Japanac Yusuke Araki.

Pinheiro je već jednom sudio reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Bilo je to krajem novembra prošle godine u protiv Austrije u Beču kada smo remizirali 1:1 i za 12 minuta smo ostali od direktnog plasmana na Mundijal,pišu Vijesti

Utakmica Bosne i Hercegovine i Švicarske igra se na stadionu SoFi u Inglewoodu, predgrađu Los Angelesa.

U prvom kolu naši su remizirali sa domaćinom Kanadom (1:1), a istim rezultatom Švicarska je iznenađujuće ostala bez trijumfa protiv autsajdera Katara.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh