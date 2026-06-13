Evo protiv koga bi BiH mogla igrati ako prođe grupu

Iako je BiH vodila veći dio utakmice, Kanada je u završnici došla do važnog boda. Odmah nakon prvog meča u grupi B krenule su i prve kalkulacije o mogućem putu reprezentacije u nastavku takmičenja.

Bod osvojen protiv Kanade, jedne od tri reprezentacije koje se, uz Švicarsku, smatraju favoritima za prolazak grupe ispred Katara, dobar je poticaj za daljnji tok turnira. Već za pet dana, u utakmici protiv Švicarske, BiH ima priliku napraviti velik korak prema plasmanu u šesnaestinu finala.Za prolazak dalje potrebno je osvojiti jedno od prva dva mjesta u grupi ili biti među osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija. S obzirom na osvojeni bod i utakmicu protiv Katara, koja tek slijedi, taj se cilj čini sasvim realnim.

Koje su opcije za BiH?

Ako bude prva: Trećeplasirana ekipa iz grupe E, F, G, I ili J

Ako bude druga: ide na drugog iz grupe A (Meksiko, Južna Koreja, Južna Afrika, Češka)

Ako bude treća: ide na pobjednika grupe D (SAD, Turska, Australija ili Paragvaj)

Mogući protivnici u osmini finala

Ako BiH završi kao treća u grupi i osigura prolaz, kalkulacije su prilično jednostavne. Prema podacima stranice Football Meets Data, postoji 99,9 posto šanse da će trećeplasirana ekipa iz grupe B igrati protiv pobjednika grupe D. U toj su grupi Sjedinjene Američke Države na otvaranju deklasirale Paragvaj s 4:1, a u noći sa subote na nedjelju igraju Turska i Australija. Prema trenutnim projekcijama, domaćin SAD izraziti je favorit za osvajanje te grupe.U slučaju osvajanja drugog mjesta, BiH bi išla na drugoplasiranu ekipu iz grupe A. Ondje nakon prvog kola po tri boda imaju domaćin Meksiko i Južna Koreja,piše Vijesti

Najviše je nepoznanica u slučaju da BiH osvoji prvo mjesto u grupi. Tada bi protivnik bila jedna od trećeplasiranih ekipa iz grupa E, F, G, I ili J, u kojima takmičenje još nije ni počelo. Zato sadašnje projekcije govore da bi se lako mogao dogoditi okršaj između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine. U igri je i komšijski okršaj SAD-a i Kanade.

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