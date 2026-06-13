Fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i Kanade sastale su se u okviru prvog kola Svjetskog prvenstva, a meč u Torontu okončan je rezultatom 1:1.CRNA HRONIKA

Riječi Prosinečkog o Barbarezu odjeknut će regionom: “Ma o čemu pričamo?”

Iznio svoje viđenje susreta i nastupa Zmajeva na otvaranju Mundijala

Fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i Kanade sastale su se u okviru prvog kola Svjetskog prvenstva, a meč u Torontu okončan je rezultatom 1:1.

Zmajevi su poveli pogotkom Lukića, ali nisu uspjeli sačuvati prednost do kraja susreta. Kanađani su do izjednačenja stigli desetak minuta prije kraja regularnog toka utakmice, kada je mrežu Vasilja zatresao Larin.

Nakon utakmice, hrvatski portal Index.hr razgovarao je s bivšim selektorom Bosne i Hercegovine Robertom Prosinečkim, koji je iznio svoje viđenje susreta i nastupa Zmajeva na otvaranju Mundijala.

Kakav vam je dojam o igri i rezultatu BiH na otvaranju Svjetskog prvenstva?

– Bod je najrealniji ishod. Kako čujem od insajdera u bosanskohercegovačkom nogometu, svi su oni zadovoljni što su prvenstvo otvorili takvim rezultatom.

Kanada je opasno prijetila cijelo vrijeme nakon što je povela BiH, čiji igrači su suparnicima ostavljali previše vremena i prostora u zonskoj obrani?Njihov pritisak bio je konstantan, to je činjenica. Kanađani su posebno stisnuli posljednjih 20 minuta, kada je bilo izvjesno da će zabiti jer su tako navalili da BiH nije mogla izaći sa svoje polovice, a često ni iz opasne zone. Iz toga je proizlazio taj višak vremena i prostora Kanađanima o kojem govorite. Kada se podvuče crta, bod je veliki uspjeh za Bosnu.

Primjetno je da su se igrači BiH jako teško nosili s vrućinom.

– Vrućine jesu i bit će veliki problem europskim reprezentacijama na SP-u. Vidjelo se da je Kanadi, naviknutoj na tako visoke temperature i koja igra u svom podneblju, daleko lakše u teškim klimatskim uvjetima. Zato je FIFA i uvela cooling break. Vrućine igraju veliku ulogu. Točnije, sposobnost adaptacije na njih. Tko se bolje privikne, dalje će dogurati.

Kanada je bila bliže pobjedi?

Kanada je dobra reprezentacija. Vodi je iskusan i provjeren trener (Jesse Marsch, op. a.), čija momčad pravilno dozira agresiju i destrukciju s kreativnošću. Ima niz jako zanimljivih igrača.

Može li BiH u nastavku prvenstva igrati bolje nego protiv Kanade?

– Za Bosnu je nakon svih onih drama u baražu protiv Walesa i Italije velika stvar da se plasirala na SP i onda tamo parirala Kanadi. Očekujem da će rasti kako bude odmicao turnir jer će se igrači naviknuti na uvjete i neće više biti impresionirani.

Impresionirao je Jovo Lukić. Nominalno četvrti napadač reprezentacije neočekivano je bio starter i zabio gol. Nije izgubio nijedan zračni duel, što je historijski uspjeh?

– Mali Lukić je zabio i svaka mu čast na tome, ali dva stopera, Nikola Katić i Tarik Muharemović, junaci su ove utakmice. Izdržali su muški nebrojene napade Kanade, blokirali toliko udaraca i presijecali opasna dodavanja, spašavali s gol-crte ili pred njom. Odigrali su veliki meč obojica.

Jasno je ko je BiH nedostajao za nešto više?

– Falio je Džeko. Sve i da je igrao i nije zabio, primao bi i zadržavao lopte te ih prosljeđivao i na sebe vezao suparničke igrače. Nadam se da će se oporaviti za preostale utakmice skupine.

Što BiH može u njima?

– Švicarska je favorit. Ne samo utakmice protiv BiH, nego i cijele skupine. Mene jako intrigira utakmica BiH i Katara. Tu reprezentaciju dobro vodi moj veliki prijatelj Julen Lopetegui te je i Kataru, kao i Bosni, veliki uspjeh plasman na SP,piše Avaz

Međutim, kao ni BiH, tako se ni Katar ne zadovoljava samo sudjelovanjem na prvenstvu. Bit će jako interesantno jer je utakmica BiH – Katar u zadnjem kolu. To je meč odluke.

Kako vas se dojmio Sergej Barbarez?

– Autor je drugog najvećeg uspjeha u povijesti nogometa Bosne i Hercegovine. Prvi je ipak prvi plasman na SP, onaj 2014. Ma, o čemu mi pričamo? Pa čovjek je BiH, koja je bila u jako teškoj, bezizlaznoj situaciji, podigao na takvu razinu da ju je odveo na Svjetsko prvenstvo i to tako da je izbacio Italiju!

Barbarez je izveo čudo samim dolaskom na SP. I onda ga tamo u prvom kolu dočeka možda najteža utakmica s obzirom na to da igra protiv domaćina i on pod ogromnim pritiskom uzme bod, a mogao je sva tri. Osim toga, njegova Bosna igra dobro.

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