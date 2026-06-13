Večeras igraju Katar – Švicarska: Šta bi nama najviše odgovaralo?

Jovo Lukić nas je doveo u vodstvo u 22. minuti, a bi u 78. Cyle Larin postavio konačan rezultat.

Večeras nas očekuje i drugi meč ove grupe, a u njemu će snage odmjeriti Katar i Švicarska.

Bit će ovo drugi meč ove dvije ekipe, a zanimljivo da su Katarani slavili u prijateljskom meču 2018. godine.

Katar je tada slavio u Luganu sa 1:0, a što se nas tiče ništa ne bi imali protiv da se isti scenarij dogodi i večeras,pišu Vijesti

Ono što bi mogla biti pozitivna stvar je ta da će naši momci imati 24 sata više od Švicarske za odmor i pripremu našeg međusobnog duela.

Susret između Bosne i Hercegovine i Švicarske igra se 18. juna od 21 sat.

Njega ćete također moći u tekstualnom prijenosu da pratite na portalu Vijesti.ba, a naši reporteri će biti i u Kaliforniji.

Od tamo ćemo vas redovno i pravovremeno izvještavati o najnovijim informacijama vezanim za našu reprezentaciju.

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