Edin Džeko pred Mundijal: Možda se bliži kraj karijere, ali još uvijek mogu pomoći reprezentaciji

Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko nalazi se pred još jednim velikim izazovom u svojoj bogatoj karijeri, nastupom na Svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

U razgovoru za britanski Guardian, Džeko je govorio o dugovječnosti, reprezentaciji Bosne i Hercegovine, plasmanu na Mundijal i svojoj budućnosti.

“Ponekad svemu dođe kraj, možda se i moj približava”, rekao je Džeko, koji će sa 40 godina biti jedan od najstarijih igrača na predstojećem prvenstvu.

Nekadašnji napadač Manchester Cityja, Rome, Intera i Fenerbahčea priznaje da prije deset godina nije vjerovao da će i dalje igrati profesionalni nogomet u ovim godinama.

“Da ste me pitali prije deset godina, rekao bih da sigurno neću igrati sa 40. Međutim, slušam svoje tijelo, radim mnogo prije i poslije treninga i vodim računa o svakom detalju. Još uvijek se osjećam dobro i vjerujem da mogu pomoći svom timu”, kazao je Džeko.

Ističe da iskustvo danas vidi potpuno drugačije nego kada je bio mlad igrač.

“Kada imate 20 godina, ne razmišljate o dodatnim treninzima, oporavku i prevenciji povreda. Želite provoditi vrijeme s prijateljima. Kasnije shvatite koliko je važno ulagati u svoje tijelo ako želite ostati na vrhunskom nivou”.

Nakon kratke epizode u Fiorentini, Džeko je u januaru stigao u Schalke, gdje je brzo postao važan dio ekipe.

Već na debiju postigao je pogodak, a sa ukupno šest golova dao je značajan doprinos povratku slavnog njemačkog kluba u Bundesligu.

Posebno je istakao saradnju s trenerom Mirom Muslićem, kojem pripisuje velike zasluge za uspješnu sezonu.

Džeko je bio jedan od ključnih igrača na putu Bosne i Hercegovine do Svjetskog prvenstva. Njegov pogodak protiv Walesa u Cardiffu bio je jedan od presudnih trenutaka kvalifikacija.

Nakon toga uslijedila je velika pobjeda protiv Italije u baražu, koja je Bosni i Hercegovini donijela plasman na Mundijal.

“Mnogo se pričalo o Italiji, njihovom neuspjehu i našem stadionu u Zenici, ali malo ko je govorio o tome koliko je Bosna i Hercegovina kvalitetan tim. Imamo mnogo mladih igrača koji su pokazali svoju vrijednost upravo u tim utakmicama”, rekao je Džeko.

Džeko se prisjetio i prvog nastupa Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu 2014. godine u Brazilu.

“Igrati prvu utakmicu protiv Argentine na Maracani bilo je nešto posebno. Jedino što je nedostajalo bio je plasman u narednu fazu takmičenja”, kazao je kapiten Zmajeva.

Bosna i Hercegovina će nastup na Svjetskom prvenstvu otvoriti protiv Kanade, a u grupi se još nalaze Švicarska i Katar.

Džeko smatra da je Švicarska favorit grupe zbog iskustva i kontinuiteta nastupa na velikim takmičenjima, ali vjeruje da njegova reprezentacija može iznenaditi.

“Švicarska ima sjajne igrače i mnogo iskustva, ali vjerujemo u sebe i svoje kvalitete. Imamo dobru ekipu i želimo napraviti nešto veliko”.

Na pitanje o nastavku karijere, Džeko nije želio donositi konačne odluke prije razgovora sa Schalkeom.

“Prvo moram razgovarati s klubom i vidjeti kakvi su njihovi planovi. Schalke je veliki klub s fantastičnim navijačima i moram priznati da je sve što se dogodilo u posljednja četiri mjeseca bilo čak i bolje nego što sam očekivao”, zaključio je Džeko, prenosi Klix.

(24sata.info)

Facebook komentari