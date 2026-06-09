Novi skandal pred Mundijal: Iran tvrdi da SAD ukidaju ulaznice iranskim navijačima…

Iranska fudbalska federacija je u utorak saopćila da su SAD poništile njegovu dodjelu ulaznica za utakmice grupne faze Svjetskog prvenstva, optužujući jednog od domaćina Mundijala da onemogućava dolazak iranskih navijača usred napetih diplomatskih odnosa.

SAD su, prema navodima saveza, postavile niz administrativnih prepreka Iranu na ovom globalnom fudbalskom takmičenju, uključujući odbijanje izdavanja viza za dio pratećeg osoblja, dok dvije zemlje ostaju u stanju rata nakon što su SAD i Izrael napali Iran krajem februara.

Savez je naveo da su ostala “manje od tri dana do početka Svjetskog prvenstva 2026.”, te da su Sjedinjene Države “ponovo djelovale kako bi spriječile prisustvo iranskih navijača na stadionima gdje će reprezentacija igrati svoje tri utakmice grupne faze”.

Iranski fudbalski savez tvrdi da pravila FIFA-e propisuju da mu pripada osam posto ulaznica za svaku utakmicu, koje se zatim distribuiraju navijačima putem zvaničnih kanala.

Prema saopćenju, Iran je već počeo prodaju ulaznica za utakmice protiv Novog Zelanda, Belgije i Egipta, nakon što je dobio svoju kvotu, a neki navijači su već napravili putne aranžmane.

– Međutim, u neočekivanom potezu, dodijeljena kvota Iranskog fudbalskog saveza je povučena, te u trenutnim okolnostima savez nije u mogućnosti obezbijediti ni jednu jedinu ulaznicu za navijače nacionalnog tima – navodi se.

Savez je ovaj potez opisao kao “suprotan duhu međunarodnih takmičenja i principu jednakosti među učesnicima”.

Također je pozvao FIFA-u i organizatore turnira da “poštuju principe neutralnosti, pravičnosti i utvrđene propise, te osiguraju potrebne uslove za iranske navijače”.

Ni FIFA ni organizatori u SAD nisu se javno oglasili povodom ovih optužbi.

Ova žalba je najnoviji spor u vezi s učešćem Irana na Svjetskom prvenstvu, nakon problema s vizama zbog kojih Teheran tvrdi da oko 15 članova administrativnog i stručnog osoblja delegacije nije moglo ući u Sjedinjene Države.

Rastuće tenzije su također dovele do toga da Iran premjesti svoju bazu za treninge u pogranični grad Tijuana, umjesto u Tucson, kako je prvobitno planirano.

Iran će započeti nastup protiv Novog Zelanda u Los Angelesu 15. juna, zatim igrati protiv Belgije 21. juna u istom gradu, te protiv Egipta 26. juna u Seattleu, pišu Vijesti.

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