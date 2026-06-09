Dalić: BiH je kopirala Hrvatsku, želim im svu sreću

Hrvatski selektor Zlatko Dalić obratio se medijima uoči putovanja u Sjedinjene Američke Države, gdje će popularne Vatrene čekati još jedan nastup na Mundijalu.

Govoreći o nadolazećim izazovima, Dalić se dotakao i reprezentacije Bosne i Hercegovine jer se jedno novinarsko pitanje odnosilo upravo na to.

“Meni je jako drago što BiH igra na SP-u. Oni su kopirali Hrvatsku. Radili su ono što i mi, napravili su dobru atmosferu, dobar miks, stavili su izbornika koji bira kako treba i to im se vratilo”, rekao je Dalić, pa dodao:

“Oni su sami rekli da im je hrvatska reprezentacija putokaz i drago mi je što su tu. Imaju laganu grupu i želim im svu sreću”.

Podsjetimo, Hrvatska je smještena u grupu sa Engleskom, Ganom i Panamom, pišu Vijesti.

(24sata.info)

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