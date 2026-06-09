Kanadski navijači vjeruju u BiH: Strast i energiju Balkanaca Kanađani nemaju

Uoči predstojeće utakmice između Bosne i Hercegovine i Kanade, domaći navijači imaju podijeljena mišljenja o tome ko će izaći kao pobjednik.

U anketi provedenoj među navijačima Kanade za kanal New Toronto, nekoliko Kanađana bez mnogo razmišljanja prognoziralo je pobjedu svoje reprezentacije.

„Nadam se da će Kanada pobijediti. Mislim da ove godine imaju prilično dobar tim. Tu je i prednost domaćeg terena“, rekao je jedan navijač.

Drugi su bili još kraći u odgovoru.

„Kanada“, poručio je jedan ispitanik, a na pitanje zašto vjeruje u svoj tim jednostavno je odgovorio:

„Zato što sam Kanađanin.“

Sličan odgovor dao je i drugi navijač.

„Jer sam Kanađanin. Moram podržati svoje ljude.“

Ipak, bilo je i onih koji vjeruju da će Bosna i Hercegovina izaći kao pobjednik.

„Bosna, sto posto“, rekao je jedan navijač, ističući kvalitet ekipe koju predvodi Edin Džeko.

„Bosna ima veoma talentovan tim. To je grupa mladih igrača predvođena Edinom Džekom, koji je i dalje izuzetno talentovan i ima ogromno iskustvo. Igra fudbal veoma dugo i prošao je mnogo toga u karijeri.“

On smatra da posebnu snagu reprezentaciji Bosne i Hercegovine daje mentalitet igrača koji nastupaju u evropskim ligama.

„Ti momci koji igraju u Evropi, posebno u istočnoevropskim ligama, navikli su na intenzitet i pritisak. Ako ste ikada gledali srbijanske košarkaše i način na koji se takmiče, vidjet ćete koliko ljudi sa Balkana unose strasti i energije u sport.“

Dodao je kako Kanađani imaju sličnu povezanost sa hokejom, ali ne i sa fudbalom.

„Mi Kanađani to imamo kada je hokej u pitanju, ali ne i kada je riječ o fudbalu“, zaključio je.

Kanada i Bosna i Hercegovina igraju meč u petak od 21.00 sat po srednjoevropskom vremenu, pišu Vijesti.

(24sata.info)

Facebook komentari