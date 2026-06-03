Šokantne cifre sa Mundijala: Evo koliko sudije mogu zaraditi na Svjetskom prvenstvu!

Osim ogromne odgovornosti, ovaj posao donosi i veoma izdašne honorare.

Iako FIFA još nije objavila službene naknade za Svjetsko prvenstvo 2026. godine koje će biti održano u SAD-u, Kanadi i Meksiku, podaci s prethodnog Mundijala u Kataru pokazuju koliko se može zaraditi na najvećoj fudbalskoj pozornici.

Glavne sudije su za samo učešće na turniru dobile 70.000 američkih dolara, dok su pomoćne sudije inkasirale 25.000 dolara fiksne naknade.

Tu nije bio kraj zarade. Za svaku utakmicu grupne faze glavne sudije dobijale su dodatnih 3.000 dolara, dok je u nokaut fazi i finalu taj iznos rastao na čak 10.000 dolara po susretu. Pomoćne i četvrte sudije zarađivale su između 2.500 i 5.000 dolara po utakmici, ovisno o fazi takmičenja.

Kada se sve sabere, sudije koje su dijelile pravdu na većem broju utakmica, posebno u završnici turnira, mogle su zaraditi i do 300.000 dolara. Pomoćne i četvrte sudije inkasirale su oko 150.000 dolara, dok su VAR sudije tokom prvenstva mogle zaraditi približno 175.000 dolara.

Ostaje da se vidi hoće li FIFA dodatno povećati ove iznose za Mundijal 2026. godine, prenosi novi.

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