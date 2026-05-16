FIFA izbacila poznatog suca sa SP, seksualno zlostavljao maloljetnika?

Radikalna i kontroverzna odluka dolazi nakon što je ranije ove godine Dieperink bio predmet policijske istrage u Londonu.

On je u aprilu priveden od strane Metropolitan policije zbog sumnje na seksualno zlostavljanje maloljetnika, ali je istraga ubrzo obustavljena jer nisu pronađeni dokazi za nastavak postupka. Uprkos tome, FIFA je odlučila da ga ukloni sa liste sudaca za Mundijal.

Na njegovo mjesto imenovan je francuski arbitar Willy Delajod.

Nizozemski sudija nije skrivao razočaranje zbog odluke FIFA-e te je u izjavi za De Telegraaf poručio kako smatra da je nepravedno izostavljen sa najveće nogometne smotre.

“Jako me rastužuje što sam pogrešno optužen. U potpunosti sam surađivao s policijskom istragom i odmah sam pružio potpunu otvorenost FIFA-i, UEFA-i i KNVB-u”, rekao je Dieperink.

Dodao je kako su optužbe vrlo brzo odbačene nakon policijske istrage.

“Optužbe su opovrgnute, a slučaj je odbačen u roku od dvije sedmice nakon adekvatne i temeljite istrage policije. Zahvalan sam na podršci koju sam dobio od KNVB-a i načinu na koji su se nosili s ovim slučajem. Šteta je što je FIFA odlučila da me ne imenuje za Svjetsko prvenstvo, naravno da sam razočaran zbog toga”, poručio je nizozemski sudija.

Podršku mu je pružio i Kraljevski nizozemski nogometni savez (KNVB), iz kojeg su naglasili da su pažljivo pratili cijeli slučaj.

“Zalažemo se za sigurnu i poštenu nogometnu kulturu na svim razinama i uvijek ozbiljno shvatamo prijave neželjenog ponašanja”, izjavio je glasnogovornik KNVB-a.

Iz saveza su istaknuli kako smatraju da je važno omogućiti svakoj osobi da iznese svoju stranu priče te podsjetili da je policijska istraga zaključena bez daljih mjera protiv Dieperinka,pišu Vijesti

“Rob Dieperink je u potpunosti sarađivao i od samog početka pružio otvorenost KNVB-u, te na temelju svih dostupnih informacija ne vidimo razlog da ga ne imenujemo za utakmice u nizozemskoj ligi”, naveli su iz KNVB-a.

Facebook komentari