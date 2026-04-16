Jeličić emotivno o Zmajevima: Ja sam bio toliko sretan kad je Bosna prošla, znači ta zemlja…

Među onima koji nisu krili emocije bio je i Joško Jeličić. On je o našoj selekciji govorio u podcastu Inkubator.

“Ja sam bio toliko sretan kad je Bosna prošla, znači ta zemlja koja je toliko napaćena, toliko puna podjela, gdje ljudi teško žive i onda kad sam vidio to veselje… Takve stvari kao što je Bosna i Hercegovina napravila mene vesele jer me vraćaju na one neke postavke, znači nogomet je možeš imati ne znam šta jel, međutim u 90 minuta igramo 11 protiv 11.

Bore se i ovi drugi, međutim taj naboj, odnosno to je ona varijanta ono punog frižidera i slično… Ne može on imati motiv, ne može Barella imati motiv kao što ga ima Sergej Barbarez, kao što ga ima Bajraktarević koji je tek počeo. Meni je žao što taj moderni nogomet sve više se otuđuje od one mase koja je uvijek zapravo držala ili nosila nogomet, a to su oni najsiromašniji, dakle otuđuje se postaje igra bogatih, previše novaca i slično, rekao je Jeličić.Dodao je kako mu je posebno drago zbog Barbareza.

“Bilo je tu isključenje Bastonija, ali oni nisu izašli iz 16 metara. To je mentalitet jer su naučili samo da ne primiš. U modernom nogometu to ne može. Drago mi je i slušao sam Sergeja. Sve polazi od njega. Pristup je tu, uveo je 20 igrača novih, mladih. Onih Kojima je čast i vole. Dao im je priliku i vratilo im se na najbolji način. Mogu misliti kakva ja to euforija.”, kazao je, a potom se osvrnuo i na šanse Zmajeva na Mundijalu,pišu Vijesti

“Svjetsko prvenstvo je jedno drugo takmičenje. Ide se utakmica po utakmicu, veoma je bitno kako će dočekati početak prvenstva.”, poručio je.

