Priča Harisa Tabakovića je inspiracija svima: Prije 10 godina tražio fotku sa igračima BiH, danas navijači traže s njim!

U emisiji Istraga sedmice, koju uređuje i vodi novinar Avdo Avdić, gosti nakon historijske pobjede BiH protiv Italije bili su: Haris Tabaković, Sabahudin Topalbećirević i Sinan Sinanović.

Napadač Borussije Monchengladbach i reprezentativac BiH, ispričao je tokom emisije zanimljivu priču, koja je filmska i inspirativna.

Novinar Sinanović podsjetio je Tabakovića, na situciju prije skoro deceniju, kada je selektor bio Mehmed Baždarević.

Tada je današnji Zmaj, došao u hotel u Zurich, gdje su bili reprezentativci i iznio volju i želju, da želi obući dres BiH.

“Sjećam se toga, tada sam došao da se fotografišem sa igračima”, prisjetio se Tabaković govoreći u emisiji Istraga sedmice na telviziji Hayat.

Selekcija BiH tada je igrala u sastavu: Begović – Vranješ, Spahić, Zukanović, Kolašinac – Bešić, Lulić, Višća, Pjanić – Džeko, Ibišević,piše N1

Minute su upisali još: Burić, Cocalić, Graovac, Hadžić, Duljević.

Strijelci za trijumf bili su Džeko i Pjanić.

