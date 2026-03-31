Barbarez odabrao 23 igrača za finale baraža protiv Italije

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večaras protiv Italije na Stadionu “Bilino polje” u Zenici (20.45 sati) igra finalni meč baraža za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku, a pobjednik će popuniti grupu B u koju su već uvrštene selekcije Švicarske, Kanade i Katara.Selektor Sergej Barbarez odabrao je ekipu za ovaj meč, a ponovo je na tribinama Jovo Lukić.

Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez, odabrao je istu ekipu kao i za meč protiv Velsa, pa ni večeras u finalu baraža protiv Italije šansu za igru neće dobiti Jovo Lukić.

Određene promjene trebale bi se desiti u početnom sastavu Zmajeva u odnosu na Vels. Prema nekim informacijama na teren bi Barbarez mogao izvesti ovih 11:

Vasilj, Katić, Muharemović, Dedić, Kolašinac, Šunjić, Hadžiahmetović, Gigović, Alajbegović, Demirović, Džeko.

Sa druge strane Azzurri bi mogli izaći u ovom sastavu: Donnarumma, Mancini, Bastoni, Calafiori, Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco, Kean i Retegui/Esposito.

Utakmica Bosna i Hercegovina – Italija igra se od 20:45 sati, direktan TV prijenos je na BHT1.

