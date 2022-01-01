Od Velsa nikada nismo izgubili: Barba, Barba, reci im da se…

Bola, Bola, reci Balji da se ne zaj…”, u jednom trenutku utakmice temperamentni Mostarac govorio je našem napadaču Elviru Boliću, u nadi da će prenijeti poruku saigraču Elviru Baljiću, koji je bio na daljoj aut-liniji od Sliškovića, bh. selektora u mandatu od 2002. do 2006. godine.

Rutinsko “preslušavanje”

Sve je zabilježeno i kamerama u direktnom TV prijenosu utakmice, kojom smo počeli historijat duela sa ovom ostrvskom selekcijom.

Vodili smo davne 2003. dva puta, ali nismo pobijedili – 2:2. Golove su postigli, upravno spomenuti Bolić, u petom minutu meča te u 65. današnji selektor Bosne i Hercegovine, također Mostarac, doduše nešto manje temperamentan od slavnog Bake – Sergej Barbarez.

Devet godina kasnije opet smo išli u, onako nekako, uvijek “sivi” Vels. Bio je 15. august 2012. kada smo predstojećeg protivnika u baražu za plasman na Svjetsko prvenstvo rutinski “preslušali”, s laganih 2:0. Prijateljski meč igrao se ovaj put u Llanelliju, a golove za naše postigli su veliki Vedad Ibišević i Miroslav Stevanović.Istog dana godinu kasnije

Prvu takmičarsku utakmicu s Velšanima igrali smo u slavnim danima naše historije, neposredno nakon povratka sa nezaboravnog Mundijala u Brazilu.

Bio je 10. oktobar 2014. godine i opet smo se zaputili u Cardiff. Uzeli smo bod u susretu kvalifikacija za UEFA EURO “Francuska 2016” koje smo, istini za volju, loše otvorili. Nije bilo golova, ali po prikazanom na terenu mogli smo i pobijediti.

U revanšu u Zenici tačno godinu kasnije, 10. oktobra 2015. pobijedili smo ih. Oni nikad jači, čak tada osmi na FIFA rang listi, ali ne i bolji (i tada) od Bosne i Hercegovine. Te večeri slavili smo pogocima Milana Đurića i opet Ibiševića pa se plasirali u baraž u kojem smo kasnije ispali od Republike Irske.Bolić: Bit će jako, jako teško

Dakle, uoči petog međusobnog duela u četvrtak od 20.45 sati, tj. novog gostovanja u Cardiffu i polufinala play-offa za Mundijala 2026 Velšane smo “na koljena bacali” dva puta, i kući i u gostima. Imali smo i dva remija, oba kod njih. Kroz historijski osvrt dali smo im šest golova, oni nama svega dva.

Statistika je, očigledno, na našoj strani. Ipak, ovaj putu, realno, blagi su favorit.

“Bit će jako, jako teško. Stvaramo novi tim. Imamo puno talentovanih igrača, ali nemaju iskustva. A možda nam to bude prednost pa naši na mladalački sportski bezobrazluk naprave rezultat”, komentarišući šanse Bosne i Hercegovine u baražu protiv Velsa istakao je Bolić.

Barba, Barba, reci im da se ne zaj…

