Odlična vijest za Barbareza iz Njemačke: Džeko je spreman!

Objavljeno prije 5 minuta

Bosanskohercegovački stručnjak Miron Muslić potvrdio je na današnjoj konferenciji za novinare da su i Loris Karius i Edin Džeko spremni i dostupni za nedjeljnu utakmicu između Schalkea i Hannovera.

Imao je Edin zdravstvenih problema, ali trener Schalkea Miron Muslić danas je na press konferenciji otklonio sve dileme oko toga hoće li Dijamant zaigrati u nedjelju.

“Edin je jučer i danas u potpunosti učestvovao u svim treninzima te je stoga spreman i dostupan za nedjelju “, potvrdio je trener Muslić na konferenciji za novinare prije utakmice.Džeko je imao problema s leđima, a ovo je svakako dobra vijest i za bh. selektora Sergeja Barbareza, pošto će Džeko spreman doći na okupljanje reprezentacije pred odlučujuće baraž mečeve krajem mjeseca u borbi za Svjetsko prvenstvo,piše Vijesti


