Iranski savez odgovorio Trampu: “Niko ne može spriječiti Iran da igra na Svjetskom prvenstvu”

Nogometni savez Irana poručio je da niko ne može spriječiti njihovu reprezentaciju da nastupi na Svjetskom prvenstvu, reagujući na izjave američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump), koji je sugerisao da bi nastup iranskih nogometaša na turniru mogao biti upitan zbog sigurnosnih razloga.

U objavi na službenom Instagram nalogu reprezentacije, poznate kao Team Melli, naglašeno je da odluku o učešću na Svjetskom prvenstvu ne može donositi pojedinac niti jedna država.

– Svjetsko prvenstvo je historijski i međunarodni događaj, a jedina institucija koja upravlja tim takmičenjem je FIFA, a ne pojedinac ili država – navodi se u saopćenju.

Među prvima osigurali plasman

Iz iranske reprezentacije podsjetili su i da su među prvim selekcijama koje su osigurale plasman na Mundijal, zahvaljujući dobrim rezultatima i pobjedama u kvalifikacijama.

U nastavku poruke iranska strana indirektno je prozvala Sjedinjene Američke Države, koje su jedan od domaćina turnira.

– Sigurno je da niko ne može isključiti reprezentaciju Irana sa Svjetskog prvenstva. Jedina zemlja koja bi mogla imati problem je ona koja ima samo naziv ‘domaćin’, ali nije u stanju garantovati sigurnost ekipama koje učestvuju na ovom globalnom događaju – poručili su iz iranskog tabora.

Trampova objava

Ova reakcija uslijedila je nakon što je Tramp ranije tokom dana na društvenoj mreži Truth Social napisao da je iranska reprezentacija dobrodošla na turnir, ali da smatra da njihovo učešće možda nije prikladno zbog njihove vlastite sigurnosti.

Dan ranije predsjednik FIFA-e Đani Infantinо (Gianni Infantino) izjavio je da mu je Tramp tokom razgovora u Vašingtonu obećao da će reprezentacija Irana biti primljena na turnir.

Izjava ministra

S druge strane, iranski ministar sporta Ahmad Donjamali (Ahmad Donyamali) upozorio je da, s obzirom na izraelsko-američke napade na Iran koji su započeli 28. februara, sigurnosni uslovi za nastup reprezentacije trenutno nisu idealni.

Prema rasporedu takmičenja, Iran bi utakmice grupne faze trebao igrati na tlu Amerike protiv selekcija Belgije, Egipta i Novog Zelanda. Dvije utakmice planirane su u Los Anđelesu, jedna u Sijetlu, dok bi baza iranske reprezentacije tokom turnira trebala biti u Tucsonu.

Zanimljivo je i da je tokom nedavnog sastanka organizovanog u Atlanti za sve reprezentacije koje su izborile plasman na Mundijal Iran bio jedina selekcija koja nije imala svoje predstavnike.

Facebook komentari