Iran: Predsjednik koji je dobio FIFA-inu nagradu za mir napao je fudbalski stadion

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova objavio je na društvenim mrežama fotografije sportskog kompleksa Azadi u Teheranu, tvrdeći da je stadion pogođen tokom napada koji su u toku protiv Irana.

– Ovo je teheranski sportski kompleks Azadi, nogometni stadion koji je napala ista ona Amerika čiji je predsjednik dobio FIFA-inu nagradu za mir – napisao je glasnogovornik Esmail Bagaei na društvenim mrežama.

– Imaju li FIFA ili Međunarodni olimpijski komitet ikakav komentar?! – upitao je. Podsjetimo, predsjednik SAD-a Donald Tramp u decembru je dobio novouspostavljenu FIFA-inu nagradu za mir.

Zašto je stadion Azadi važan

Stadion Azadi ubraja se među najveće u Aziji i predstavlja domaći teren iranske nogometne reprezentacije u zemlji u kojoj je nogomet izuzetno popularan. Prošle godine na tom stadionu odigrana je utakmica nakon koje je Iran osigurao plasman na Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi.

Decenijama su žene u Iranu, koje žive pod teokratskom vlašću, pokušavale izboriti pravo ulaska na stadione, ali su vlasti takav pristup dopuštale veoma nevoljko. Upravo je na Azadiju 2019. godine uhapšena mlada žena Sahar Hodžajari (Sahar Khodayari) nakon što je, prerušena, pokušala ući na utakmicu.

“Plava djevojka”

Hodžajari je postala poznata kao “Plava djevojka”, prema boji dresa kluba za koji je navijala, nakon što se zapalila kada joj je izrečena zatvorska kazna. Njena smrt izazvala je proteste širom Irana.

Historija stadiona Azadi seže u period prije revolucije 1979. godine, kojom je svrgnut iranski šah i uspostavljena Islamska Republika. Još 1974. godine američki pjevač Frenk Sinatra (Frank Sinatra) pjevao je svoje najpoznatije hitove pred desetinama hiljada ljudi na tom stadionu, u nastupu koji se pamti kao simbol vremena kada Iran nije bio toliko izolovan od ostatka svijeta.

