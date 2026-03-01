Ručna bomba pronađena uoči utakmice Sarajeva i Veleža

Prilikom KDZ pregleda Olimpijskog stadiona „Asim Ferhatović Hase“ 25. februara, policijski službenici MUP-a Kantona Sarajevo pronašli su i izuzeli ručnu bombu.

Dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo naložio je uviđaj zbog sumnje da su počinjena krivična djela izazivanja opće opasnosti i nedozvoljenog držanja oružja ili eksplozivnih materija.

Iz Uprave policije su naveli da nastavljaju rad na rasvjetljavanju i dokumentovanju ovih djela. KDZ pregled obavljen je uoči prve utakmice četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine između Sarajeva i Veleža.

Facebook komentari