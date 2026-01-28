U Veležu bijesni: Stadion Pod Bijelim brijegom mjesto je na kojem je Velež ispisivao najsvjetlije stranice svoje bogate historije

U Mostaru je na stadionu Pod Bijelim brijegom srušen spomenik posvećen 77 poginulih fudbalera Veleža tokom Drugog svjetskog rata u borbi protiv fašizma..

FK Velež se oglasio saopćenjem koje prenosimo u cjelosti:

– Srušen kamen sjećanja, ne i istina o 77 Rođenih.

Fudbalski klub Velež Mostar izražava duboko razočarenje i najoštrije osuđuje rušenje spomenika 77 stradalih igrača Veleža, koji su svoje živote dali u borbi protiv fašizma. Riječ je o spomeniku izgrađenom 1972. godine, simbolu sjećanja, antifašističke borbe i vrijednosti na kojima je Velež građen i koje decenijama ponosno baštini.

Ovaj spomenik nije bio tek obilježje jednog vremena, već trajni podsjetnik na hrabrost, žrtvu i ideale naših nekadašnjih igrača, ljudi koji su u najtežim historijskim trenucima stali na stranu slobode i pravde. Njegovo rušenje predstavlja ne samo čin nepoštovanja prema Veležu kao sportskom kolektivu, nego i grub udar na historijsko pamćenje grada Mostara i antifašističku tradiciju koja je duboko utkana u njegov identitet.

Stadion pod Bijelim Brijegom mjesto je na kojem je Velež ispisivao najsvjetlije stranice svoje bogate historije. Upravo na tom stadionu generacije Rođenih slavile su pobjede, dijelile radost i tugu, te gradile neraskidivu vezu s navijačima i gradom. Spomenik stradalim igračima bio je sastavni dio te priče, tiha, ali snažna poruka o tome ko smo, odakle dolazimo i koje vrijednosti ne smijemo zaboraviti.

Fudbalski klub Velež Mostar najoštrije osuđuje ovaj ružan i neprihvatljiv čin te izražava iskreno žaljenje zbog rušenja spomenika koji je imao nemjerljiv simbolički i historijski značaj.

Velež će i dalje ostati dosljedan idejama antifašizma, zajedništva i poštovanja prema svima koji su dali doprinos slobodi i dostojanstvu našeg društva. Naša je obaveza da čuvamo uspomenu na 77 stradalih igrača, da o njima govorimo, da ih pamtimo i da njihove ideale prenosimo na nove generacije.

Ovaj čin nas neće pokolebati. Naprotiv, dodatno nas obavezuje da još snažnije stojimo uz vrijednosti koje Velež čine više od fudbalskog kluba, simbolom otpora, ponosa i neprekidne borbe za pravdu i istinu.

Kamen pada u tišini, ali sramota odzvanja kroz vrijeme!”, navodi se uu saopštenju FK Velež.

