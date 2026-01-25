Ovo su imena glavnih aktera sukoba navijača: Najteže prošao muškarac iz Prijedora, Torcida stigla iz Hercegovine i Dalmacije

Ispred ulaza u Međunarodni aerodrom Tuzla koji se nalazi u naselju Dubrava (Živinice) sinoć je došlo do tučnjave navijača Hajduka (Torcida) i (Crvene Zvezde) nakon koje su pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona priveli 93 lica. Izlaskom policije na teren veći broj učesnika se razbježao pješice ili se vozilima udaljio u nepoznatom pravcu.

Policija je utvrdila da je prethodno na aerodrom sletio avion sa navijačima FK Crvena Zvezda te da je do tučnjave došlo odmah po njihovom izlasku iz kruga aerodroma gdje ih je čekala Torcida. U tučnjavi su povrijeđena 23 lica.

Policija je utvrdila da je prethodno na aerodrom sletio avion sa navijačima FK Crvena Zvezda te da je do tučnjave došlo odmah po njihovom izlasku iz kruga aerodroma gdje ih je čekala Torcida. U tučnjavi su povrijeđena 23 lica.Portal Istraga.ba objavio je imena glavnih aktera ove tučnjave, a kako navode najteže je prošao Stefan Vukšić (2000) iz Prijedora, koji je zadržan na liječenju na Klinicii za anesteziju i reanimaciju. On ima povrede glave, kičme, grudnog koša, ruke i kontuzijeTeške tjelesne povrede konstatovane su u Klinici za ortopediju Nikoli Kalamandu (1983.) iz Teslića, Davidu Rikiću (2005.) iz Petrova i Zdravku Dujiću (2000.) iz Prijedora. Lakše tjelesne poverede zadobili su Miloš Adžić (2004.) iz Banje Luke, Velimir Mihajlović (1990.) iz Banje Luke, Ognjen Kecman (2003.) iz Prijedora, Ognjen Filipović (1996.) iz Banje Luke, Marko Žarić (1996.) iz Bijeljine, Zdravko Dujić (2000.) iz Prijedora, Gliša Manojlović (2005.) iz Doboja, Nikola Drinić (1992.) iz Laktaša, Đorđe Stević (1999.) iz Banje Luke, Damajan Kapetanović (2005.) iz Bijeljine, Marko Zarić (1996.) iz Bijeljine, Roko Kalešić (2004.) iz Pule, Tomislav Kustura (1986.) iz Splita, Josip Savić (2006.) iz Međugorja, Marko Primorac (1999.) iz Čitluka, Josip Kustura (1987.) iz Splita, Petar Vukojević (1981.) iz Splita, Kristijan Mariono (2002.) iz Trogira, Duje Perić (1996.) iz Ploča i Alen Barančić (2004.) iz Splita.Ostali pacijenti su dijagnostički obrađeni i zbrinuti na Klinici za bolesti uha, grla, i nosa i hirurgiju glave i vrata i Klinici za ortopediju i traumatologiju i nakon ukazane pomoći otpušteni na kućno liječenje – saopćeno je iz UKC,piše Avaz

