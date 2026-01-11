Zmajevi imaju temelje za novi početak

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine prošle godine preživjela je period stabilizacije, učenja i postepenog oporavka nakon teških prethodnih ciklusa. Iako rezultati nisu uvijek pratili želje navijača, poput ispuštenih pobjeda na Kipru i u Austriji, godina na izmaku donijela je ono što je dugo nedostajalo – jasniju viziju, povjerenje u mlađe igrače i naznake da Zmajevi ponovo grade tim sposoban za ozbiljne izazove.

Nakon turbulentnih godina i čestih promjena, stručni štab je tokom 2025. insistirao na kontinuitetu i postepenom podmlađivanju ekipe. Fokus je stavljen na disciplinu, taktičku odgovornost i vraćanje identiteta reprezentacije – borbene, čvrste i emocionalno vezane za državni dres.

Kult reprezentacije

Upravo je to bilo vidljivo u većem broju utakmica, u kojima BiH nije odustajala ni u trenucima kada je bila rezultatski inferiorna, poput meča protiv Rumunije kada smo preokrenuli i otvorili vrata direktnog plasmana na Mundijal.

Jedan od ključnih pozitivnih pomaka u 2025. godini bio je veći prostor dat mladim igračima. Nekoliko fudbalera iz domaćih i inostranih liga dobilo je priliku da se nametne i pokaže da budućnost reprezentacije nije upitna. Njihova energija i želja donijele su novu dinamiku, dok su iskusniji reprezentativci imali važnu mentorsku ulogu, čuvajući svlačionicu i pomažući u tranziciji generacija.

Posebno ohrabruje činjenica da je reprezentacija u većem dijelu godine pokazivala takmičarski karakter, čak i protiv kvalitetnijih protivnika. Iako pobjede nisu uvijek dolazile, način na koji je ekipa reagovala, bez panike, s jasnom idejom i borbom do posljednjeg zvižduka, bio je jasan signal da se stvari pomjeraju s mrtve tačke.

Barbarez: Postavio temelje reprezentacije. NSBiH

Navijači, koji su godinama ostajali uz Zmajeve i u najtežim trenucima, i tokom 2025. pokazali su vjernost reprezentaciji. Podrška s tribina, posebno na domaćem terenu uz historijsko najmasovnije gostovanje u Beču bila je snažan podsjetnik da fudbalska reprezentacija i dalje ima posebno mjesto u srcima građana Bosne i Hercegovine.

Van terena, Nogometni/Fudbalski savez BiH u 2025. godini nastojao je stabilizirati organizacijske procese i poboljšati komunikaciju s javnošću. Iako izazovi i dalje postoje, vidljiva je namjera da se reprezentaciji osiguraju bolji uslovi rada i dugoročniji plan razvoja, što je preduslov za sportski napredak.

Džeko: San oprostiti se na Svjetskom prvenstvu. NSBiH

Godina 2025. možda neće biti upisana zlatnim slovima po rezultatima, iako je za to falilo 13 minuta, ali će ostati zapamćena kao period u kojem su postavljeni temelji za budućnost. Zmajevi su pokazali da imaju potencijal, karakter i bazu na kojoj se može graditi ozbiljna reprezentacija.

Ulazak u novu godinu donosi novu priliku, da se započeto nastavi, da se greške isprave i da fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ponovo postane ekipa u koju se vjeruje, ne samo srcem, nego i rezultatima.

Martovski baraž

Da rezimiramo i same rezultate. Zmajevi su u godini koju smo ostavili iza nas odigrali kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u kojima su uz četiri uvodne pobjede ubilježili najbolji start jednih kvalifikacija u historiji naše selekcije. Poslije samog žrijeba u kojem smo dobili grupu s Austrijom, Rumunijom, Kiprom i San Marinom mnogi su bili optimisti, ali dojam je da je gotovo identičan broj bio i pesimista koji nisu vjerovali i pozitivan pomak koji se na kraju dogodio.

Bajraktarević i Alajbegović: Budućnost Zmajeva. NSBiH

Dva puta smo savladali Rumuniju, razbili San Marino u gostima 6:0, što je najveća pobjeda u eri Sergeja Barbareza, ali, nažalost, i u posljednjim sekundama ispustili pobjedu na Kipru. Zahvaljujući pobjedi Rumunije nad Austrijom, otvorila nam se prilika da u novembru s dvije pobjede odemo direktno na Mundijal i nakon 3:1 pobjede nad Rumunijom vodili smo u Beču protiv Austrije do 77. minute kada je naše snove ugasio Gregorič (Gregoritsch).

Tu ipak nije kraj nada. Zmajevi 26. marta 2026. godine u polufinalu baraža gostuju u Kardifu protiv Velsa, dok će u slučaju pobjede pet dana kasnije u Zenici ugostiti boljeg iz meča Italije i Sjeverne Irske. Svemu dodajmo da je već poznata potencijalna grupa na Svjetskom prvenstvu u kojoj pobjednika naše staze baraža, a nadamo se da ćemo to biti mi, čekaju domaćin Kanada, te selekcije Švicarske i Katara.

Rekordi Alajbegovića

Kerim Alajbegović je u šest nastupa za BiH postigao gol i dodao tri asistencije. Bio je igrač utakmice na debiju na spomenutoj utakmici u San Marinu gdje je postao najmlađi debitant u jednoj zvaničnoj utakmici, najmlađi strijelac za Zmajeve, a na istoj utakmici je napravio asistenciju i stvorio veliki broj prilika saigračima.

