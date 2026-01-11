Fudbal

Očevim stopama: Maximilian Ibrahimović u Ajaxu

Objavljeno prije 2 sata

Dvije decenije kasnije, Ajax će ponovo imati jednog Ibrahimovića u timu!

Maximilian Ibrahimović, sin legendarnog Zlatana Ibrahimovića, pojačao je holandski klub u koji stiže na pozajmicu iz AC Milana.

Ajax ima opciju da po isteku pozajmice otkupi njegov ugovor.Podsjetimo, njegov otac je dres četvorostrukog prvaka Evrope nosio od 2001. do 2004. i upravo u Amsterdamu skrenuo pažnju na svoj izvanredan talenat,pišu Vijesti

Njegov sin, rođen 2006. godine, prve fudbalske korake napravio je u Hammarbyju, da bi 2022. stigao u Milan.

Na 17 mečeva za rezervni tim Rossonera postigao je pet golova. Igra na pozicijama ofanzivnog veziste i krilnog napadača, a dva puta je nastupio i za selekciju Švedske do 19 godina, prenosi Sport Klub.

Član Milana je i drugi Zlatanov sin, Vincent Ibrahimović,pišu Vijesti


