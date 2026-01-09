Ilija Mašić napušta Zrinjski: Poznato gdje nastavlja karijeru

Osim Jakova Pranjića, još jedan fudbaler će napustiti redove HŠK Zrinjski.
Prema nezvaničnim saznanjima “Dnevnog avaza” Ilija Mašić će karijeru nastaviti van granica Bosne i Hercegovine.
Ovaj stoper će zaigrati u elitnom rangu fudbala u Rumuniji, no ime kluba za sada nije poznato.
Zvanična potvrda transfera se očekuje uskoro.
U redove Zrinjskog je stigao iz zagrebačke Lokomotive, igrao je i za Neretvanac, a dijete je Širokog Brijega.
Ove je sezone u WWin ligi Bosne i Hercegovine upisao deset nastupa uz jedan pogodak.