Kodro: Rahimić će imati ulogu menadžera Veleža i kontrolisat će čitav sportski segment

O ostvarenim sportskim ciljevima za klupsku stranicu govorio je Meho Kodro, pridruženi član uprave Fudbalskog kluba Velež. Pored rezultata prvog tima, Kodro se dotakao sportske direkcije, skauting službe, kao i važnosti modela funkcionisanja omladinske škole.

Gospodine Kodro, prvi dio sezone je iza nas, kako ste Vi zadovoljni učinkom nakon jesenjeg dijela?

Imajući u vidu da su ciljevi i strategija Kluba na početku sezone bili organizacija i stabilizacija sportskog segmenta, dok je rezultatski cilj prve ekipe bio plasman među prvih pet ekipa u ligi, mislim da možemo biti zadovoljni. Organizacija sportskog segmenta je u završnici i zadovoljni smo kako stvari teku. Što se tiče prve ekipe moram da kažem da Ibro Rahimić radi odličan posao. Izgradio je jaku ekipu, vratio je samopouzdanje igračima i oni to vraćaju radom i rezultatima. Drago mi je da su igrači pokazali svoj kvalitet u koji su neki sumnjali prije nekoliko mjeseci. Nadam se da će ekipa i dalje rasti i da će nastaviti sa dobrim rezultatima.

Obzirom na posao, koji je za vrlo kratko vrijeme, uradio šef Ibro Rahimić, nije bilo potrebe za krupnim promjenama?

Nema razloga strukturalno ništa da mijenjamo. Ibro Rahimić će i dalje biti šef stručnog štaba. Imat će ulogu menadžera Kluba i kontrolisat će čitav sportski segment. Olakšali smo mu posao u smislu osnaživanja stručnog štaba, koji će biti po njegovom ukusu.

Jedan od važnijih faktora u funkcionisanju modernog fudbala je skauting služba. Kakva je situacija na tom polju?

Skauting služba je u funkciji već neko vrijeme. Imat ćemo dva-tri profesionalna skauta, ostali će biti skauti saradnici. Pratit ćemo sve fudbalske lige u regiji, kao i neke evropske lige koje su nam od interesa i do kojih možemo finansijski dobaciti. Imamo jasne kriterije koji profil igrača da tražimo. Mislim da će nam takav pristup olakšati i ubrzati pronalaženje kvalitetnih igrača.

Bitan segment u funkcionisanju našeg Kluba je Omladinska škola. Nedavno je na mjesto direktora škole imenovan bivši igrač i trener našeg Kluba Emir Tufek. Koliko je važno imati jasan model funkcionisanja Omladinske škole?

Prije petnaestak dana prezentirali smo metodološki plan rada za Omladinsku školu. Plan je ozbiljan i ambiciozan. Velež ima svoju istoriju, svoj identitet koji nas obavezuje na jedan organizacijski iskorak koji će pomoći svima da kanališu svoje znanje i svoj talenat. Preko tog identiteta došli smo do modela igre, i on treba da bude vodilja svima u Omladinskoj školi pa čak i prvoj ekipi. Mišljenja sam da sve Veležove ekipe trebaju da igraju na isti ili sličan način, naravno adaptirajući model igre uzrastima naše djece. Mi moramo da radimo na tome da, u skorije vrijeme, svaka od naših ekipa bude među najboljima u ligama u kojima se takmiče.

Koji su dugoročni ciljevi kada je Omladinska škola u pitanju?

Omladinska škola u svojoj suštini ima tri cilja: praviti igrače za prvu ekipu Veleža, praviti igrače da budu profesionalci, te da naš Klub u budućnosti može egzistirati i zarađivati novac od prodaje tih igrača. Zato dajemo veliku važnost integralnom razvoju igrača gdje ćemo pored kolektivnih treninga obratiti veliku pažnju na individualni rad. S druge strane, Velež mora da ima uvid i da prati i kontroliše sve potencijalno dobre mlade igrače u Hercegovini pa i šire. Pokušat ćemo preko naših skauta da dođemo do tih informacija, ali pored toga mislim da bi trebali da imamo saradnju sa svim relevantnim školama fudbala i manjim klubovima u našem širem okruženju. Želja nam je da ostvarimo jedan vid saradnje sa tim klubovima na obostrano zadovoljstvo. Na tom polju ćemo raditi, ali smo svjesni da je prioritet Veleža jačanje iznutra i da ćemo jedino tako moći da budemo atraktivni i da ćemo tad biti u mogućnosti da privučemo igrače i klubove na eventualnu saradnju. Ovaj proces traži svoje vrijeme, ali nam je vrlo važno da znamo šta hoćemo i da od samog početka budemo jasni u svojoj komunikaciji. U tom kontekstu, lideri ovog projekta (menadžer Kluba, direkcija O.Š) su od velike važnosti. Oni će nam pomoći da metodologija koju smo implementirali zaživi, i da što prije ovaj proces usmjerimo u željenom pravcu,pišu Vijesti

Koliko su svi u Klubu svjesni važnosti ovoga o čemu ste govorili?

Mislim da većina onih sa kojima sam pričao su svjesni potreba Veleža, ali najvažnije od svega da je Upravni odbor Veleža apsolutno svjestan situacije u kojoj se nalazimo kao i toga da Klub mora da ima svoju vlastitu fudbalsku i kulturološku filozofiju oko koje ćemo se okupljati. Ta filozofija treba da oblikuje i orijentiše ne samo sve zaposlene osobe u Klubu već i da okupi sve one koji vole Velež. To je ono na čemu smo radili zadnjih mjeseci – rekao je Kodro.

