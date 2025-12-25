Fudbal

Njemački klubovi brutalno kažnjeni zbog pirotehnike

Objavljeno prije 26 minuta

Njemački profesionalni fudbalski klubovi kažnjeni su ukupno sa 12 miliona eura tokom sezone 2024./25., nakon odluke Njemačkog fudbalskog saveza (DFB), uglavnom zbog upotrebe pirotehnike.

Iako je upotreba pirotehnike na utakmicama zabranjena, navijači i klubovi pozivaju na pronalaženje drugih rješenja, jer se pokazalo da novčane kazne imaju mali učinak na rješavanje ovog problema.

DFB je saopćio da je ukupni iznos kazni nešto manji u odnosu na prethodnu sezonu, kada su klubovi iz tri najviša ranga takmičenja kažnjeni s ukupno 12,5 miliona eura, javlja dpa.

Najveću kaznu platio je Köln – 924.355 eura, zatim Eintracht Frankfurt sa 764.600 eura i Hamburger SV sa 623.555 eura. Köln i Hamburg su prošle sezone nastupali u drugoj ligi.

Treća liga zabilježila je ukupan porast kazni sa 1,5 miliona eura na 2,24 miliona eura u sezoni 2024./25., a predvodio ju je Dynamo Dresden sa kaznom od 428.460 eura. Kazne za klubove Bundeslige i druge lige bile su za oko milion eura niže nego ranije.

Klubovi mogu iskoristiti određeni procenat izrečene kazne za mjere prevencije nasilja, što znači da je DFB na kraju realno uprihodio oko osam miliona eura. Od tog iznosa, šest miliona eura donirano je fudbalskim fondacijama,piše N1

Ukupne kazne DFB-a predstavljaju veliki teret za neke klubove iz druge i treće lige, a čini se da nisu djelotvorno sredstvo odvraćanja, budući da je policija zabilježila porast incidenata s pirotehnikom od 73 posto u sezoni 2024./25.


