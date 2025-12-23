Usvojen budžet: 4,6 miliona KM za južnu tribinu

Općinsko vijeće Novo Sarajevo danas je na 10. redovnoj sjednici jednoglasno usvojilo Budžet Općine Novo Sarajevo za 2026. godinu u iznosu od 70.200.000,00 KM.

Poseban fokus u Budžetu ove godine stavljen je na nekoliko projekata među kojima je i projekat izgradnje južne tribine Stadiona Grbavica za koji je odvojeno 4.600.000 KM.

U Budžetu za 2026. godinu povećana su sredstva za kulturno – sportske manifestacije i udruženja od interesa za Općinu iz oblasti omladinskog, amaterskog i vrhunskog timskog sporta.

Budžet za 2026. godinu potvrđuje jasnu opredijeljenost Općine Novo Sarajevo ka kontinuiranom razvoju, unapređenju infrastrukture i poboljšanju kvaliteta života svih građanki i građana – stoji u objavi na stranici novosarajevo.ba.

