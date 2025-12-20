Džeko ponuđen još jednom klubu u Italiji: Odbili ga zbog visoke plate

Edin Džeko bi mogao napustiti Fiorentinu već u januaru, pišu italijanski mediji.

Iako je u posljednjoj utakmici protiv Lozane nosio kapitensku traku, to ne mijenja planove kluba o njegovom odlasku.

Džeko je nedavno ponuđen Pizi, ali su oni odbili zbog njegove visoke plate od oko 3,3 miliona eura godišnje.

Interes za njega i dalje pokazuje Đenova, čiji trener i Džekin blizak prijatelj Daniele De Rosi pomno prati situaciju. Također, postoji i mogućnost prelaska u Kaljari, ali za sada nema konkretnih pregovora.

Ove sezone Džeko je odigrao 18 utakmica u svim takmičenjima i postigao dva gola. Treba naglasiti da je veći dio mečeva ulazio s klupe za rezervne igrače.

