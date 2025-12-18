Prije tačno 29 godina BiH pokazala zube velikom Brazilu: Presudio nam legendarni Ronaldo

Na današnji dan, 18. decembra 1996. godine, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je prijateljsku utakmicu protiv jedne od najboljih fudbalskih reprezentacija na svijetu, Brazila.

Iako je rezultat na kraju utakmice glasio 1:0 u korist Brazila, može se reći da su se naši reprezentativci pokazali u dobrom svjetlu.

Treba dodati da je utakmicu, koja je odigrana u Manausu, posmatralo oko 20.000 gledalaca.

BiH je s klupe predvodio Fuad Muzurović, a igrali su: Dedić, Geca, Pintul, Ramčić, Kapetanović, Glavaš, Begić, Beširević, Šabić, Bolić i Salihamidžić.

Priliku u nastavku su dobili Musić, Turković, Dadić i Osmić.

Brazič je igrao u sastavu Zetti, Cafu, Goncalves, Andre Cruz, Ze Roberto, Flavio Conceicao, Leandro Avila, Denilson, Ronaldo, Giovanni i Djalminha. Sa klupe su ušli Ricardinho, Junior, Rodrigo Fabri i Oseas.

Facebook komentari