Na pomolu veliki transfer: Nova hrvatska zvijezda činit će opak tandem s bh. Zmajem

Ermedin Demirović bi u Štutgartu uskoro mogao dobiti veliko pojačanje u vidu nove velike hrvatske zvijezde, Tonija Fruka.

Još ljetos nakon osvajanja duple krune Fruk je, kao i mnogi igrači Rijeke, bio zreo za veliki transfer, no ostao je na Rujevici.

Sada navodno Rijeka želi da ga proda kako bi što više naplatila njegov ugovor koji traje do ljeta 2027. godine.

– Sportski direktor Darko Raić Sudar izjavio je kako će Rijeka ove zime pokušati napraviti barem jedan izlazni transfer, a kako je Niko Janković predstavama u prvom dijelu sezone (privremeno) drastično smanjio broj udvarača, tako je Toni Fruk postao neko koga se sada još značajnije prati – piše Germanijak.

Isti izvor navodi da je na listi zainteresiranih njemački Štutgart, koji bi navodno bio sjajno rješenje za hrvatskog igrača jer bi ga tu pored Demirovića, dočekali i Ćatović i Jovanović.

