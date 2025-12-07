Određen novi termin sarajevskog derbija, igra se u nedjelju

Komitet za takmičenje NS/FS BiH je danas u dogovoru sa nosiocem TV prava donio odluku o satnici utakmice 18. kola WWin lige Bosne i Hercegovine FK Sarajevo – FK Željezničar, te će ovaj susret biti odigran u nedjelju, 7.12.2025. na stadionu „Asim Ferhatović-Hase“ sa početkom u 13:00 sati.