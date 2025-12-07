Fudbal

Određen novi termin sarajevskog derbija, igra se u nedjelju

Objavljeno prije 15 minuta

Komitet za takmičenje NS/FS BiH je danas u dogovoru sa nosiocem TV prava donio odluku o satnici utakmice 18. kola WWin lige Bosne i Hercegovine FK Sarajevo – FK Željezničar, te će ovaj susret biti odigran u nedjelju, 7.12.2025. na stadionu „Asim Ferhatović-Hase“ sa početkom u 13:00 sati.

Promijenjen je i termin utakmice NK Široki Brijeg – FK Radnik koja se sa 6.12. pomjera na 8.12. u 16:00 sati. Ovaj meč biće odigran na stadionu „Pecara“ u Širokom Brijeg,pišu Vijesti.

Raspored utakmica 18. kola

Nedjelja, 07.12.2025

FK Sarajevo – FK Željezničar (13:00 sati, Arena Sport TV)

HŠK Zrinjski – FK Velež (15:15 sati, My TV)

FK Borac – HŠK Posušje (17:30 sati, Arena Sport TV)

Ponedjeljak, 08.12.2025.

NK Široki Brijeg – FK Radnik (16:00 sati, Arena Sport TV)

FK Sloga Doboj – FK Rudar Prijedor (18:00 sati, Arena Sport TV)


