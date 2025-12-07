Određen novi termin sarajevskog derbija, igra se u nedjelju

Promijenjen je i termin utakmice NK Široki Brijeg – FK Radnik koja se sa 6.12. pomjera na 8.12. u 16:00 sati. Ovaj meč biće odigran na stadionu „Pecara“ u Širokom Brijeg,pišu Vijesti.
Raspored utakmica 18. kola
Nedjelja, 07.12.2025
FK Sarajevo – FK Željezničar (13:00 sati, Arena Sport TV)
HŠK Zrinjski – FK Velež (15:15 sati, My TV)
FK Borac – HŠK Posušje (17:30 sati, Arena Sport TV)
Ponedjeljak, 08.12.2025.
NK Široki Brijeg – FK Radnik (16:00 sati, Arena Sport TV)
FK Sloga Doboj – FK Rudar Prijedor (18:00 sati, Arena Sport TV)