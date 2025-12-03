Prekinut meč Željezničara i Širokog Brijega zbog jake magle

Sudijska ekipa donijela je odluku o prekidu nakon što su vidljivost i sigurnost igrača postali ozbiljan problem. Prvo je odlučeno da se meč prekine 15 minuta, a zatim da se prati razvoj situacije. Ipak, nakon 15 minuta, donešena je zvanična odluka da je utakmica prekinuta.Ovo je prvi meč u ovoj sezoni WWin lige BiH koji je prekinut zbog vremenskih neprilika.

Podsjetimo, Željezničar već ima utamicu manje, nakon što utakmica protiv Sloge na Grbavici nije odigrana zbog velikog snijega.

Utakmicu ste mogli pratiti u direktnom tekstualnom prijenosu na portalu Vijesti.ba.

45′ Utakmica je zvanično prekinuta. Više informacija o odigravanju utakmice bit će poznato uskoro.

35′ Ovo je prvi put ove sezone da je meč Premijer lige BiH prekinut zbog vremenskih prilika, a organizatori i klubovi će u narednim satima odlučiti o terminu za nastavak ili eventualno ponavljanje susreta.Sudija Aleksić poslao je igrače u svlačionicu, u narednih 15 minuta će donijeti odluku hoće li se utakmica nastaviti ili ne,pišu Vijesti

Facebook komentari