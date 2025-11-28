Lion ogadio fudbal izraelskom Makabiju: Zvezda s igračem manje do domaće pobjede

Večeras je okončano peto kolo Evropske lige, a vidjeli smo neke jako zanimljive rezultate.

Lion je uz het-trik Tolisoa na gostovanju savladao izraelski Makabi iz Tel Aviva sa 6:0.

Bez povrijeđenog Demirovića na gostovanju je slavio i Štutgart koji je s 4:0 bio bolji od Go Ahed Iglsa.

Crvena zvezda je u 27. minuti ostala bez isključenog Učene, ali je golom Duartea u 50. minuti stigla do 1:0 pojede protiv FCSB-a. Gol Kataija u nadoknadi je poništen zbog ofsajda.

Rezultatom 4:1 Bolonja je razbila Salzburg u Italiji. Za goste je od 59. minute igrao Kerim Alajbegović.

Nedovoljno oporavljeni Barišić nije ulazio u igru u porazu Bazela kod Genka (2:1), dok su Malić i Karić nastupili u porazu Šturma kod Panatinaikosa istim rezultatom.

Notingem Forest je rezultatom 3:0 bio bolji od Malmea, Betis je s 2:1 savladao Utreht, dok su Rendžers i Braga podijelili bodove odigravši 1:1.

