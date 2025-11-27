Fudbal

Fudbalskom savezu BiH prijeti žestoka kazna FIFA-e zbog navijača u Beču

Objavljeno prije 27 minuta

Fudbalski savez Bosne i Hercegovine obaviješten je putem FIFA Legal Portala da je pokrenut disciplinski postupak vezano za događaje na kvalifikacionoj utakmici za Svjetsko prvenstvo između Austrije i BiH.

U izvještaju delegata navedeno je da je tokom susreta zabilježeno 20 situacija u kojima su navijači koristili pirotehnička sredstva u različitim minutama meča.

Takvo ponašanje smatra se mogućim kršenjem člana 17. FIFA Disciplinarnog kodeksa, koji se odnosi na održavanje reda i sigurnosti na utakmicama, posebno odredbe 17.2.c koja tretira paljenje pirotehnike i sličnih predmeta.

Na osnovu priložene dokumentacije, Sekretarijat Disciplinske komisije FIFA-e predložio je da se NS BiH izrekne novčana kazna od 141.000 švicarskih franaka (oko 296.100 KM).

Iznos kazne određen je prema odredbama Aneksa 1 Disciplinarnog kodeksa FIFA, uzimajući u obzir ukupan broj upotrijebljenih pirotehničkih sredstava te činjenicu da se radi o ponovljenom prekršaju,pišu Vijesti


