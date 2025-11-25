Ronaldo se ženi nakon Svjetskog prvenstva: Vjenčanje će biti održano 2,4 km od bolnice gdje je rođen

Ceremonija bi, prema navodima, trebala biti održana u katedrali u Funčalu, dok će svadbeni prijem uslijediti u luksuznom hotelu. Lokacija je, kako se ističe, posebno simbolična: katedrala se nalazi svega 2,4 kilometra od bolnice u kojoj je Ronaldo došao na svijet, te tri kilometra od baze kluba Nacional da Madeira, gdje je započeo svoje prve fudbalske korake.

Ronaldo (40) i Đorđina nedavno su objavili da su se zaručili nakon više od devet godina veze. Portugalska zvijezda je u razgovoru s novinarom Pirsom Morganom (Piers Morgan) otkrila da je prosidba bila potpuno spontana.

Ronaldo je otac petero djece: Alane Martine i Belle Esmeralde koje ima s Đorđinom, zatim sina Kristijan juniora rođenog 2010. godine, te blizanaca Eve i Matea, rođenih putem surogatstva sedam godina kasnije. Par je 2022. prošao kroz težak period, kada je njihov novorođeni sin Anđelo preminuo, dok je njegova sestra blizanka Bella uspjela preživjeti.

Kako ističe Ronaldo, upravo ih je taj bolni period dodatno povezao. Dodao je i da planiraju vjenčanje nakon Svjetskog prvenstva 2026. godine, koje će biti održano u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

– Plan je da se vjenčamo poslije Mundijala, ako je moguće – i to s peharom. Ali, Đorđina ne voli velike proslave; voli privatnost, i to poštujem – kazao je Portugalac.

On je otkrio i da mu je bilo važno što Đorđina nije obraćala pažnju na vrijednost zaručničkog prstena, procijenjenog na 1,7 miliona eura.

– Pitala me jedino jesam li iskren. Želim je i želim se oženiti njome – zaključio je Ronaldo. prenosi Avaz.

