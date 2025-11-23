Danas se igraju dvije zanimljive utakmice 15. kola Premijer lige BiH

U prvom susretu na teren izlaze Posušje i Velež, a početak je zakazan za 15:00 sati na stadionu Mokri Dolac, uz direktan prijenos na Areni Sport.

Velež dolazi u Posušje sa serijom od četiri uzastopne pobjede – tri u prvenstvu i jednom u Kupu – i nada se nastavku pozitivnog niza.

S druge strane, Posušje je u prethodna tri meča pretrpjelo isto toliko poraza, pa će domaći tim pokušati prekinuti negativni niz i vratiti samopouzdanje pred svojim navijačima. Podsjetimo, u prvom dijelu sezone Velež je slavio 1:0 golom Maria Čuića.

Glavni sudija meča je Dražen Marić iz Bijeljine, uz pomoćnike Davora Belju i Amera Macića, dok je četvrti sudija Armin Kukić. U VAR sobi su Aleksandar Njegomirović i Miloš Gigović, delegat je Dragan Čibić, a posmatrač suđenja Rusmir Mrković. Za sigurnost je zadužen Sead Kahrić.

Drugi susret dana odigrat će se na Pecari, gdje Široki Brijeg dočekuje Borac s početkom u 17:15 sati, također uz direktan prijenos. Borac dolazi sa lošom serijom od četiri meča, uključujući tri poraza i ispadanje iz Kupa, dok Široki Brijeg želi zaboraviti težak poraz od Borca u Banjoj Luci (5:1) s početka sezone.

Glavni sudija na Pecari je Nihad Ljajić, uz pomoćnike Damira Lazića i Arnel Novalića. Četvrti sudija je Luka Bilbija, dok su u VAR sobi Admir Musić i Amir Kadić,pišu Vijesti

Delegat susreta je Renato Buhić, posmatrač Duško Vujičić, a komesar bezbjednosti Marin Perić.

Raspored današnjih utakmica 15. kola:

Posušje – Velež, 15:00

Široki Brijeg – Borac, 17:15

Facebook komentari