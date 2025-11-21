Fudbal

Nastavlja se WWin liga BiH: 15. kolo danas otvaraju Radnik i Zrinjski

Objavljeno prije 27 minuta

Radnik i Zrinjski danas će u Bijeljini od 16 sati odigrati prvu utakmicu 15. kola WWin lige BiH.

Prva je to utakmica prvenstva nakon reprezentativne pauze u studenom, a za branitelja naslova Zrinjski i prva u vrlo zahtjevnom nizu koji će u period od četiri tjedna ‘ugurati’ šest utakmica na domaćoj sceni i tri u Europi.

Vodeći Zrinjski u Bijeljinu stiže u ugodnom prvenstvenom nizu od pet pobjeda, a dočekuje ga Radnik koji još ne zna za poraz na domaćem terenu.

Program 15. kola WWin lige BiH nastavlja se u subotu u 16 sati kada će u Prijedoru na teren Rudar i Sarajevo, dok se u 18.30 sastaju Željezničar i Sloga. U nedjeljnom dijelu programa Posušje će u 15 sati dočekati Velež, a u 17.15 na teren stadiona Pecara izići će Široki Brijeg i Borac,pišu Vijesti

Nakon 14. kola Zrinjski je vodeći s 30 bodova, Borac ima dva manje, treći je Željezničar s 22.

Slijede Sarajevo (21), Široki Brijeg (20), Velež (19), Radnik je sedmi sa 17, a ispod su još Sloga (13), Rudar (11) i Posušje (9).


