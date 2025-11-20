Bivši reprezentativac osuđen za porodično nasilje

Bivši slovenski reprezentativac Tim Matavž proglašen je krivim na Okružnom sudu u Novoj Gorici zbog obiteljskog nasilja, zanemarivanja supruge i troje maloljetne djece. Tridesetpetogodišnji napadač, koji i dalje nastupa za Goricu u drugoj slovenskoj ligi, priznao je krivnju te mu je izrečena novčana kazna od 2790 eura.

Prema pisanju portala Nogomania, Matavž je priznao da je suprugu vrijeđao, ponižavao, nanosio joj bol te joj prijetio, uključujući i prijetnje smrću. U sudskim dokumentima stoji da joj je ograničavao kontakte s rodbinom i prijateljima, vrijeđao je pred djecom te joj blokirao pristup bankovnom računu.

Uprkos svemu, prema navodima suda, porodična situacija se s vremenom stabilizirala i obitelj ponovno živi zajedno oko godinu dana. S obzirom na priznanje, Matavž i tužiteljstvo postigli su sporazum kojim je kazna zamijenjena novčanom umjesto zatvorske. Matavž je jedan od najpoznatijih slovenskih napadača proteklog desetljeća.

Nastupao je za PSV, Augsburg, Genou i nekoliko drugih evropskih klubova, a za reprezentaciju Slovenije zabio je 11 golova u 39 nastupa. U hrvatskoj ligi (SuperSport HNL) nosio je dres Gorice od siječnja 2023. do siječnja 2024., ostvarivši 41 nastup uz pet golova i tri asistencije.

