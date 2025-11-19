Zaštitar u Beču kupio srca bh. javnosti: Navijačima BiH pokazao ljiljane ispod prsluka (VIDEO)

Na stadionu Ernst Happel okupilo se više od 20.000 navijača iz svih dijelova svijeta. Grad je danima bio u bojama BiH, a atmosfera na ulicama i tribinama bila je jedna od najboljih u novijoj historiji naše reprezentacije.

Snimak iz Beča o kojem svi pričaju

Među brojnim viralnim snimcima istakao se jedan posebno emotivan trenutak.

Tokom utakmice, jedan od zaštitara na stadionu, obučen u službenu uniformu i žuti prsluk, diskretno je podigao odjeću i otkrio – navijačku majicu Bosne i Hercegovine.

Navijači oko njega oduševljeno su reagovali, a snimak se u kratkom roku proširio društvenim mrežama.

Ovaj neobični detalj još jednom je pokazao koliko je bh. dijaspora brojna i koliko ljubav prema nacionalnom timu pronalazi svoje puteve u svim dijelovima Evrope.



Ljuti Krajišnici traže informacije o zaštitaru

Navijačka grupa Ljuti Krajišnici podijelila je snimak i uputila javni poziv da im se javi svako ko zna nešto više o ovom zaštitaru.

Poručili su da mu žele pokloniti majicu i duksericu svoje grupe, kao znak zahvalnosti za gest koji je oduševio hiljade navijača.

Spektakl u Beču – navijači BiH ponovo pokazali veličinu

Od navijačkih povorki kroz ulice Beča, pa do nevjerovatnog ambijenta na tribinama, podrška Zmajevima bila je epska.

Iako je bič rezultatom 1:1 donio samo baraž, atmosferu koju su napravili bh. navijači komentarisala je i sportska javnost širom regiona.

Slike i videi iz Beča postali su viralni, a ovaj trenutak sa zaštitarom pod uniformom postao je još jedan simbol večeri za pamćenje.

